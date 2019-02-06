Son Dakika Haberleri: Yörüklerin Tarihi Osmangazi'de Konuşulacak

Yörüklerin Tarihi Osmangazi'de Konuşulacak

2 saat önce

Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenecek Uluslararası Orta Asya'dan Anadolu'ya Yörükler Sempozyumu'nda Yörükler'in tarihi ve kültürü anlatılacak.

Yörüklerin Tarihi Osmangazi'de Konuşulacak, System.String[]

Toplam 8 oturum halinde yapılacak sempozyumda, Türkiye'nin yanı sıra Yörüklerin ata yurdu Orta Asya'dan 32 katılımcı bildiri sunacak.

Osmanlı'nın ilk başkenti olan Bursa'da bugüne kadar birçok önemli bilimsel toplantıya ev sahipliği yapan Osmangazi Belediyesi, Yörük tarihi üzerine de kapsamlı bir sempozyum düzenliyor. Ördekli Kültür Merkezi'nde 8-10 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek Uluslararası Orta Asya'dan Anadolu'ya Yörükler Sempozyumu'nun tanıtım toplantısında Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, etkinlik hakkında bilgi verdi.

Soğanlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Başkan Dündar, kurucu şehir Bursa'nın kültür ve uygarlık değerleri bakımından zengin bir tarihe sahip olduğunu belirterek, "Bursamız'ın sahip olduğu kültürel çeşitliliği bir zenginlik olarak görüyoruz. Bursa, ekmeğin değerini, bölüşmesini bilen ve ekmeği üretmenin sağladığı mutluluğu yaşayan bir şehirdir. Bursa'nın hamurunda gönül birliği vardır. Bursa demek, farklı ses ve renklerin bir arada uyum içerisinde yaşaması demektir. Yörüklük, obayı paylaşmaktır. Ekmeği ve ayranı paylaşmaktır. Tabiatın dengesiyle oynamadan yaşam sürdürmektir. Yörüklük, konar geçer olmaktan çok daha derin bir anlayışa sahip yaşam tarzıdır. Yörükler, bu milletin mayasıdır, hamurudur. Yörükler, Bursa'da buluşarak bir felsefe çerçevesinde 3 kıtaya barış ve huzuru götürmüştür" dedi.

Osmangazi Belediyesi'nin tarihte olduğu gibi insanlık barışına hizmet edecek çalışmalarda öncü olduğunu ifade eden Başkan Dündar, "Düzenlediğimiz bu sempozyum, Yörük tarihini ortaya koyma adına önemli bir proje olacak. Bu tür bilimsel çalışmaların tümünü kayıt altına alarak yazılı eser haline getiriyoruz. Bu sempozyumu da kitap haline getireceğiz. Toplam 8 oturum halinde yapılacak bu sempozyumda önemli bir kısmı Türkiye'den ve bir kısmı da Yörüklerin ata yurdu Orta Asya'dan olmak üzere 32 katılımcı bildiri sunacak. Sempozyuma sunulan bildiriler, yörüklüğün en eski tarihinden ve oluşumundan başlamakta ve günümüze kadarki durumlarını ele almaktadır. Ayrıca bildirilerin önemli bir kısmı, onların ekonomik faaliyetler ile maddi ve manevi kültür unsurlarını incelemektedir. Yörükler üzerinde bugüne kadar yapılan bilimsel toplantılara ve araştırmalara önemli katkı sağlayacağını ümit ettiğimiz bu sempozyumumuzun hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.

Uluslararası Orta Asya'dan Anadolu'ya Yörükler Sempozyumu'nun düzenleme kurulunda yer alan Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu ve Özlem Doğuş Varlı da Yörüklerin tarihinin her yönüyle ele alınacağını ifade ederek, Yörüklerin sosyo-kültürel yapısının yanı sıra Yörük Müziği konusunda da önemli bilgilerin katılımcılara sunulacağını belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:39 Kaynak: Bültenler

Asya, Yörükler, Osmangazi, Güncel
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