Yörüklerin Toroslar'a göç edeceği yollar açılıyor - Son Dakika
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Yörüklerin Toroslar'a göç edeceği yollar açılıyor

30.05.2022 13:24
Yörüklerin Toroslar'a göç edeceği yollar açılıyor

Mersin'de, Toroslar'ın yüksek rakımlı yaylalarına göç etmek için hazırlanan Yörüklerin kullanacağı yollarda, kar küreme ve iyileştirme çalışması yapıldı.

Mersin'de, Toroslar'ın yüksek rakımlı yaylalarına göç etmek için hazırlanan Yörüklerin kullanacağı yollarda, kar küreme ve iyileştirme çalışması yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Toros Dağları'nın zirvesine uzanan 3 bin rakımlı mera yollarında çalışma başlatıldı.

Ekiplerce, Silifke ilçesine bağlı Çatak Mahallesi ile Çamlıyayla ilçesindeki Büklü Boyun ve Sayındibi bölgelerindeki karlar temizlendi.

Ekipler, konargöçerlerin rahat yolculuk yapabilmesi için bazı mevkilerdeki yollarda da iyileştirme çalışması yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen konargöçerlerden Adem Yalçın, çalışmaların yürütüldüğü bölgeleri yıllardır kullandıklarını belirterek, yolların açılmasından dolayı memnun olduklarını kaydetti.

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Mersin Büyükşehir, Yörükler için zirvedeki karlı yolları temizliyor Mersin Büyükşehir, Yörükler için zirvedeki karlı yolları temizliyor
Kaynak: AA

Toros Dağları, Mersin, kar, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yörüklerin Toroslar'a göç edeceği yollar açılıyor - Son Dakika


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