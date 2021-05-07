Yörükoğlu Köprülü Kavşağı bakım için trafiğe kapatılacak - Son Dakika

Yörükoğlu Köprülü Kavşağı bakım için trafiğe kapatılacak

07.05.2021 13:19
Yörükoğlu Köprülü Kavşağı bakım için trafiğe kapatılacak, System.String[]

Bakım çalışmaları nedeniyle Yörükoğlu Köprülü Kavşağı'nın Aspendos Bulvarı'ndan Serik Caddesi'ne gidiş istikameti 10 Mayıs Pazartesi gününe kadar trafiğe kapalı olacak.

Bakım çalışmaları nedeniyle Yörükoğlu Köprülü Kavşağı'nın Aspendos Bulvarı'ndan Serik Caddesi'ne gidiş istikameti 10 Mayıs Pazartesi gününe kadar trafiğe kapalı olacak. Ulaşım yan yollardan sağlanacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, köprülü kavşaklarda başlattığı bakım çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yapım İşleri Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Yörükoğlu Köprülü Kavşağı'nın Aspendos Bulvarı'ndan Serik Caddesi'ne gidiş istikameti, köprü genleşme derzi tamiratı çalışmaları nedeniyle 10 Mayıs Pazartesi gününe kadar trafiğe kapalı olacak. Tam kapanma ile birlikte köprülü kavşak üzerinde çalışma gerçekleştirilecek. Çalışmalar sırasında ulaşım köprülü kavşak yan yollarından sağlanacak. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Pazartesi, Aspendos, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yörükoğlu Köprülü Kavşağı bakım için trafiğe kapatılacak - Son Dakika


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