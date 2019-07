Yörükoğlu; "Pamuk pirimleri ödenmedi, çiftçinin cebi boş"

Nazilli Ziraat Odası Meclis Başkanı Mesut Yörükoğlu, pamuk çiftçisinin pirimlerinin eksik ödenmesi nedeniyle cebinin boş olduğunu ifade ederek, "Yaklaşan bayram öncesi zaten maddi sıkıntıda olan pamuk çiftçisi devlet tarafından ödenmesi gereken pamuk pirim desteğinin yüzde 30'u halen ödenmemesi nedeniyle sıkıntı yaşamaya devam ediyor" dedi.



Pamuk çiftçisinde sıkıntının büyük olduğunu belirten bir yazılı basın açıklaması yapan Nazilli Ziraat Odası Meclis Başkanı Mesut Yörükoğlu, yaptığı açıklamada, "Tüm çiftçilerimizin her türlü ekonomik sıkıntıyı yaşadığı bu dönemde pamuk üreticisi çiftçilerin çok daha fazla ekonomik zorluklarla uğraşıyor. Pirim sıkıntısı halen devam ediyor. 2018 yılı pirim desteklemelerinden ödenen yüzde 70'lik dilimden arta kalan yüzde 30'luk ödeme hala yapılmadı. Ağustos ayına yaklaşıldı. Çiftçinin çok fazla paraya ihtiyaç duyduğu bu dönemde çiftçinin cebi boş. 2019 pamuk hasadı dönemine gelindi. Ziraat Odaları olarak ilimiz iktidar partisi milletvekillerine durumu anlattık. Çiftçilerimiz sıkıntı içinde. Mayıs ayı sonundan itibaren yükselen, ziraat bankası tarımsal kredilerindeki faiz artışı da ayrı bir sıkıntı. Özel bankalardan kredi kullanmak zorunda kalan çiftçi yüksek faizle ekonomik darlık çekiyor." dedi.



Meclis başkanı Mesut Yörükoğlu, her indirimden sonra gelen akaryakıt zammının da ayrı bir dert olduğunu, bir birimlik indirimden sonra akaryakıtta muhakkak beş veya altı birimlik artışın hemen geldiğini çiftçimizin dünyanın en pahalı mazotunu kullandığını ifade ederek, "2019 yılı ürünlerinin hasat dönemine yaklaşılan bu zamanda hala pamuk başta olmak üzere, hiçbir tarımsal üretimin destekleme politikaları açıklanmadı. Dekarda kaç kilogram pamuk üretimine kaç TL pirim verileceği bilinmemektedir. Bu belirsizlik pamuk çiftçisini etkiledi. Stratejik önemi olan pamuk tarımı bundan zarar görecek. Beklentimiz, sıkıntılarımızın ve belirsizliklerin bir an önce çözülmesidir. Kurban bayramına yaklaştığımız bu dönemde çiftçi kurbanlık parasını buradan karşılayabilmelidir" dedi. - AYDIN

