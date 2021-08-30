Yorulan koyunu ahıra kadar sırtında böyle taşıdı - Son Dakika

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Yorulan koyunu ahıra kadar sırtında böyle taşıdı

Koyunlarını otlatmaktan dönen çoban, sürünün arkasında kalan ve yorulan koyunu ahıra kadar sırtında taşıdı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kesmeburun köyünde koyunlarını otlatmaktan dönen çoban, sürünün arkasında kalan ve yorulan bir koyunu ahıra kadar sırtında taşıdı. O anlar ise bir cep telefonu kamerasına yansıdı.

Osmaniye merkeze bağlı Kesmeburun köyünde yaşayan ve hayvancılık yaparak geçimini sağlayan Galip Arkesen, her zamanki gibi koyun sürüsünü ahırdan çıkararak meraya otlatmaya götürdü. Geri dönüşte tekrardan koyunlarını ahıra götürmek için yola koyulan Galip Arkesen, bir koyunun yürümekten yorulduğunu ve sürünün arkasında kaldığını fark etti. Koyunu kucaklayıp sırtına alan Arkesen, yaklaşık 2 kilometre boyunca ahıra kadar koyunu sırtında taşıdı. O anları ise yoldan geçen bir vatandaş cep telefonu kamerası ile kaydetti. Hayvanlarını çok sevdiğini belirten Galip Arkesen, "O gün araziden geliyordum. Hayvanımdan bir tanesi yorulmuş yorgun düşmüş. Bende çocuk gibi kucakladım eve kadar sırtımda getirdim" dedi.

O anları cep telefonu ile kaydeden İsmail Panpanllı ise "Ben de bir yeren geliyordum arabayla. Önümden giderken ilgili çekti. Koyunu sırtına almış götürüyor. Bende o anları cep telefonu ile çektim" şeklinde konuştu.