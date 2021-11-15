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"Yoruldum" diyerek oturan adam bir daha kalkamadı! - Son Dakika

"Yoruldum" diyerek oturan adam bir daha kalkamadı!

15.11.2021 16:23
"Yoruldum" diyerek oturan adam bir daha kalkamadı!

Bilecik'te oğlu ile birlikte tarlasını sürmeye giden adam, bir süre sonra "Yoruldum" diyerek kenara oturmak istedi. Yaşlı adam daha sonra yerinden kalkamadı. Babasını hareketsiz gören oğlu ise, yanına yaklaştığında nefes almadığını gördü. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri adamın vefat ettiğini tespit etti.

Bilecik'te yaşlı bir adam, oğluyla birlikte tarla sürmeye gitti. Ancak yaşlı adam dinlenmek için oturduğu yerden bir daha kalkamadı.

İŞİ OĞLUNA BIRAKTI

Gölpazarı ilçesine bağlı Kuşçuören köyünde yaşayan Ahmet Nar (56) Kurçak mevkiinde bulunan tarlasını oğlu Mehmet Nar (21) ile birlikte sürmeye gitti. Ahmet Nar tarlanın yarısını sürünce 'Yoruldum' diyerek kalan kısmı sürmesi için traktörü oğluna verdi. Tarladan 100 metre ileride ağacın altında dinlenmeye giden Ahmet Nar'dan haber alamayan oğlu Mehmet Nar hemen babasının yanına gitti.

BABASINI HAREKETSİZ BULDU

Babasını yerde yatar vaziyette bulan oğlu hemen durumu 112 ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipleri şahsın öldüğünü anlayarak, durumu jandarma haber verdi. Olay yeri inceleme ekipleri olay yerinde yaptığı incelemenin ardından şahsın cansız bedeni Gölpazarı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şahsın ilk izlenimde kalp krizinden öldüğü belirtilirken, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Jandarma olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı.

Tarlasında 'Yoruldum' diyerek kenara oturan yaşlı adam bir daha kalkamadı
Yoruldum diyerek oturan adam bir daha kalkamadı!

Mehmet Nar, Gölpazarı, Ahmet Nar, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 'Yoruldum' diyerek oturan adam bir daha kalkamadı! - Son Dakika


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