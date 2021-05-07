Yorulmaz: Bakan Çavuşoğlu'nun görüşmelerinin turizme olumlu etkisi olacağını düşünüyoruz - Son Dakika

Yorulmaz: Bakan Çavuşoğlu'nun görüşmelerinin turizme olumlu etkisi olacağını düşünüyoruz

07.05.2021 14:15
Yorulmaz: Bakan Çavuşoğlu'nun görüşmelerinin turizme olumlu etkisi olacağını düşünüyoruz, System.String[]

KEMER Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) Başkanı Volkan Yorulmaz, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yaptığı görüşmeler ve açıklamalar paralelinde Alman pazarında gelişmelerin pozitif yönde ilerleyeceğini hissettiklerini söyledi.

KEMER Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) Başkanı Volkan Yorulmaz, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yaptığı görüşmeler ve açıklamalar paralelinde Alman pazarında gelişmelerin pozitif yönde ilerleyeceğini hissettiklerini söyledi.

Antalya'da turizm sektörü temsilcileri, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Almanya'da mevkidaşı Heiko Maas ile görüşmesi sonrası açıklamalarının, turizme olumlu etkisi olacağını düşündüklerini kaydetti. KETAV Başkanı Volkan Yorulmaz, Türkiye'nin en önemli turizm pazarlarından Almanya'da olumlu yöndeki açıklamalar ile tam kapanmayla birlikte düşen vaka sayılarının, gelecekte turizmi pozitif yönde etkileyeceğini kaydetti. Yorulmaz, Bakan Çavuşoğlu'nun yaptığı görüşmeler ve açıklamalar paralelinde Alman pazarında gelişmelerin pozitif yönde ilerleyeceğini hissettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Pandemiye rağmen 2020 yılında Alman misafirlerimizi ülkemizde ağırlamıştık. Bu sene de hem aşılamanın hem de güvenli turizm sertifikalı tesislerimiz ve uygulamalar ile birlikte Alman vatandaşlarının ülkemizi tercih edeceğini düşünüyoruz. Yeter ki uçuşlar açılsın, tam kapanma bitsin ve vaka sayılarımızı minimum seviyeye çekebilelim. Zaten şu anda da vaka sayıları hızlı bir düşüş içerisinde. Bunlar tamamlanır ise otellerimiz kapılarını açacaktır. Buna paralel olarak da 2021 turizm sezonunu daha iyi geçirebileceğimiz kanaatindeyiz. Tüm bunların üzerine 1 Haziran itibariyle Rusya da uçuşlara başlar ise 2021 sezonunun iyi geçeceğini düşünüyoruz."2019 yılında sadece Antalya'da 3 milyona yakın Alman turist ağırladıklarını aktaran Yorulmaz, "Bizim er ya da geç bu rakamlara ulaşabilmemiz lazım ki Antalya çanağında bulunan turizmcilerimiz nefes alabilsin. 2019 rakamlarını şu anda yakalayabilmemiz zor olsa da bu sene her şey normale dönerse ve mayıs ayı sonunda tam açılma ile birlikte uçuşlar başlarsa, 1 milyonun üzerinde Alman turisti ülkemizde ağırlamamız gerekir diye düşünüyorum" dedi. Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili ise alınan tedbirler kapsamında vaka sayılarının düşmesi ve aşılanma sürecinin hızlı bir şekilde tamamlanmasının ardından ana kaynak pazarlardan biri olan Almanya'dan da turizm hareketinin başlamasının, turizmci ve ülke turizmi açısından son derece önemli olduğunu kaydetti. Bakan Çavuşoğlu'nun turizme yönelik çabalarına da değinen Sili, "Bu bağlamda Sayın Çavuşoğlu, geçen sene olduğu gibi yoğun çaba sarf ediyor. Kendisine içtenlikle teşekkür ediyoruz" dedi.

Yorulmaz: Bakan Çavuşoğlu'nun görüşmelerinin turizme olumlu etkisi olacağını düşünüyoruz

Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya, Turizm, Alman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yorulmaz: Bakan Çavuşoğlu'nun görüşmelerinin turizme olumlu etkisi olacağını düşünüyoruz - Son Dakika


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