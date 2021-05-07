Yorulmaz: Bakan Çavuşoğlu'nun görüşmelerinin turizme olumlu etkisi olacağını düşünüyoruz - Son Dakika

KEMER Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) Başkanı Volkan Yorulmaz, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yaptığı görüşmeler ve açıklamalar paralelinde Alman pazarında gelişmelerin pozitif yönde ilerleyeceğini hissettiklerini söyledi.

Antalya'da turizm sektörü temsilcileri, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Almanya'da mevkidaşı Heiko Maas ile görüşmesi sonrası açıklamalarının, turizme olumlu etkisi olacağını düşündüklerini kaydetti. KETAV Başkanı Volkan Yorulmaz, Türkiye'nin en önemli turizm pazarlarından Almanya'da olumlu yöndeki açıklamalar ile tam kapanmayla birlikte düşen vaka sayılarının, gelecekte turizmi pozitif yönde etkileyeceğini kaydetti. Yorulmaz, Bakan Çavuşoğlu'nun yaptığı görüşmeler ve açıklamalar paralelinde Alman pazarında gelişmelerin pozitif yönde ilerleyeceğini hissettiklerini belirterek, şöyle konuştu: