Son Dakika Haberleri: Yorum: Doğu Akdeniz'deki Tehlikeli Oyun

Yorum: Doğu Akdeniz'deki Tehlikeli Oyun

1 saat önce

Doğu Akdeniz havzasında hakimiyet kurmak için uğraşan İsrail, Türkiye aleyhine olabilecek yeni bir adım daha attı. İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, Kıbrıs Rum Kesimi Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadas’ı ziyaret ederek bölgedeki dengeleri Türkiye aleyhine değiştirebilecek süreçleri başlattı. İsrail daha önce Akdeniz’deki doğalgaz kaynaklarını Türkiye üzerinden geçecek boru hattı ile dünyaya gönderecekken, sadece Türkiye’ye zarar vermeye çalışmak için bu boru […]The post Yorum: Doğu Akdeniz’deki tehlikeli oyun appeared first on Enerji Enstitüsü.

Yorum: Doğu Akdeniz'deki Tehlikeli Oyun, System.String[]
Doğu Akdeniz havzasında hakimiyet kurmak için uğraşan İsrail, Türkiye aleyhine olabilecek yeni bir adım daha attı.

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven RivlinKıbrıs Rum Kesimi Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadas'ı ziyaret ederek bölgedeki dengeleri Türkiye aleyhine değiştirebilecek süreçleri başlattı.

İsrail daha önce Akdeniz'deki doğalgaz kaynaklarını Türkiye üzerinden geçecek boru hattı ile dünyaya gönderecekken, sadece Türkiye'ye zarar vermeye çalışmak için bu boru hattının deniz altından Kıbrıs, Yunanistan ve İtalya'dan geçmesine karar verdi.

LEVİATHAN VE TÜRKİYE

böylece İsrail'in hesaplarına göre dev kaynağa sahip olduğu bilinen Leviethandoğalgaz havzasındaki gazın dağılımından Türkiye dışlanacak. İsrail'in şimdilik stratejik hesabı bu görünüyor.

Bu adımın son olarak Türkiye'yi başka nedenlerle ziyaret emiş olan Yunanistan Başbakanı ile İstanbul'da konuşulup konuşulmadığını kaynaklar açıklamadı.

DAHA BÜYÜK BİR İTTİFAK

İsrail sadece bunu yapmakla kalmıyor. Kıbrıs Rum Kesimi ve Yunanistan ile kurulmuş olan bu ittifakı daha büyük bir bölgesel ulusal güvenlik kalkanına dönüştürmeye çalışıyor.

Amerikan kaynakları Rum Kesimi'ni ziyaretinde İsrail Cumhurbaşkanı'nın bu ittifaka Ürdün ve Mısır'ın da dahil edilmesini istediğini belirtiyor. Eğer bu da olursa Doğu Akdeniz'de Türkiye aleyhine kurulmaya çalışılan ittifak daha da güçlenmiş olacak.

'BLÖF YAPIYORLAR'

Amerikan kaynakları ortada henüz somut bir gelişme olma?dığını İsrail'in bu tür fikirleri daha çok Türkiye'yi rahatsız etmek için zaman zaman ortaya atıklarını düşünüyorlar.

Örneğin yine aynı kaynaklar deniz altından doğalgaz boru hattının fizibilitesinin olmadığını ve aynı zamanda bölgede büyük deprem riskinin de bulunduğunu söylüyorlar. Ve eğer ileride Türkiye üzerinden bir boru hattı olmayacaksa İsrail'in çıkardığı doğalgazı sadece Mısır'daki rafineride işleyip oradan gemilerle dünyaya dağıtabileceğini söylüyorlar.

Serdar Turgut/ Habertürk

The post Yorum: Doğu Akdeniz'deki tehlikeli oyun appeared first on Enerji Enstitüsü.
Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:10 

Türkiye, İsrail, Doğu Akdeniz, Akdeniz, Sektörel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sözleşmeli Personeller Kadro Bekliyor Vizelerin Kalkmasıyla Moldova'dan Türkiye'ye Gelecek Turist Sayısının 200 Bini Geçmesi Bekleniyor

Robert Prosinecki, Özel Hayatı Nedeniyle Gündemden Düşmeyen Ognjen Vranjes'e Milli Takım Yolunu Kapattı! Dodurga'da 14 Milyon Ton Kömür Rezervi Bulunuyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 10:10:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yorum: Doğu Akdeniz'deki Tehlikeli Oyun
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]