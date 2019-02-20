Yorum: Doğu Akdeniz'deki Tehlikeli Oyun

Doğu Akdeniz
havzasında hakimiyet kurmak için uğraşan İsrail
, Türkiye
aleyhine olabilecek yeni bir adım daha attı.
İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin
, Kıbrıs Rum Kesimi
Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadas'ı ziyaret ederek bölgedeki dengeleri Türkiye aleyhine değiştirebilecek süreçleri başlattı.
İsrail daha önce Akdeniz'deki doğalgaz kaynaklarını Türkiye üzerinden geçecek boru hattı ile dünyaya gönderecekken, sadece Türkiye'ye zarar vermeye çalışmak için bu boru hattının deniz altından Kıbrıs, Yunanistan
ve İtalya
'dan geçmesine karar verdi.
LEVİATHAN VE TÜRKİYE
böylece İsrail'in hesaplarına göre dev kaynağa sahip olduğu bilinen Leviethandoğalgaz havzasındaki gazın dağılımından Türkiye dışlanacak. İsrail'in şimdilik stratejik hesabı bu görünüyor.
Bu adımın son olarak Türkiye'yi başka nedenlerle ziyaret emiş olan Yunanistan Başbakanı ile İstanbul
'da konuşulup konuşulmadığını kaynaklar açıklamadı.
DAHA BÜYÜK BİR İTTİFAK
İsrail sadece bunu yapmakla kalmıyor. Kıbrıs Rum Kesimi ve Yunanistan ile kurulmuş olan bu ittifakı daha büyük bir bölgesel ulusal güvenlik kalkanına dönüştürmeye çalışıyor.
Amerikan kaynakları Rum Kesimi'ni ziyaretinde İsrail Cumhurbaşkanı'nın bu ittifaka Ürdün
ve Mısır
'ın da dahil edilmesini istediğini belirtiyor. Eğer bu da olursa Doğu Akdeniz'de Türkiye aleyhine kurulmaya çalışılan ittifak daha da güçlenmiş olacak.
'BLÖF YAPIYORLAR'
Amerikan kaynakları ortada henüz somut bir gelişme olma?dığını İsrail'in bu tür fikirleri daha çok Türkiye'yi rahatsız etmek için zaman zaman ortaya atıklarını düşünüyorlar.
Örneğin yine aynı kaynaklar deniz altından doğalgaz boru hattının fizibilitesinin olmadığını ve aynı zamanda bölgede büyük deprem riskinin de bulunduğunu söylüyorlar. Ve eğer ileride Türkiye üzerinden bir boru hattı olmayacaksa İsrail'in çıkardığı doğalgazı sadece Mısır'daki rafineride işleyip oradan gemilerle dünyaya dağıtabileceğini söylüyorlar.
Serdar Turgut/ Habertürk
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