Yorum: Petrol Fiyatları Baskı Altında

Petrol fiyatları geçtiğimiz perşembe günü düştü. Talep, global olaylar sonucu düşmekteydi. Batı Texas'ta fiyatlar yüzde 2.5 düşerek, New York Mercantile Exchange'de, varil başına 52.64 dolara indi.Fiyatlar piyasada dördüncü defa düşmüştü ve en son perşembe günü kapanış fiyatları, 28 Ocak'tan bu yana görülen en düşük fiyatlardı. Brent petrolü ise global petrol piyasasında yüzde 1.7 düştü.İngiltere Merkez Bankası'nda da, petrol fiyatları global ekonominin yavaşlaması nedeniyle düşmeye başladı. Durumun kalıcı olabileceği düşünülüyor. Ham petrol fiyatları Beyaz Saray ekonomik danışmanı Larry Kudlow tarafından Fox Business Network'te açıklandı ve Çin'le ABD arasında anlaşmanın olabilmesi için epey zaman geçmesi gerekiyor da dendi. Çin petrolün en büyük alıcılarından biri ve Çin ve ABD anlaşmaya gelecek gibi görünüyorlardı ama henüz piyasayı düşürecek düzeyde petrol piyasada pek yok. Çin petrolün en büyük tüketicilerinden biri. ABD ve Çin pazarlıkla anlaşmaya yaklaşıyorlardı ama petrol fiyatı hala 50-55 dolar arasında durduğu sürece de Çin'le alışveriş pek olamayacak. Fiyatın biraz düşmesi gerekiyor.Bu arada Libyalı bir general çarşamba günü ülkenin en büyük petrol kaynağı Sharara'yı yeniden çalıştırarak piyasaya daha fazla petrol çıkarmakla uğraşırken, bu gelişmenin fiyatları aşağıya doğru bastıracağını da vurguluyordu. Sharara tesisi günde 315 bin varil ham petrol pompalayabiliyordu ve de 2018'den sonra civarda yaşayanların rahatsız olmaması ve orada yaşanılabilmesi için petrol çıkarma durdurulmuştu. Libya'da üretim yapılması, diğer OPEC ülkeleri üzerinde üretimi kısmalarını azaltmak sonucu gündeme geliyordu. Libya'da yeniden üretim, OPEC ülkelerini, sürekli olarak üretimlerini azaltmaya zorluyordu.Julius Baer yöneticisi ve araştırmacısı Norbert Rücker, petrol sektörü makul düzeylerde kaynak sahibi diyerek ve de Venezuela'nın durumu da şimdilik yönetilebilir bir durum diyerek, kriz konusunu desteklemiyordu.Norbert Rücker ise, İran'ın petrol piyasasında uzun vadede çok daha fazla önemli olduğunu vurguluyordu. İran ham petrolü ise ABD tarafından da kullanılıyor ve de bu nedenle, nisanda İran ham petrolü bitebilecek durumda.