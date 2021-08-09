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Yorumcu Demarez'e ekrana çıkma yasağı! Belçika Kadın Basketbol Takımı hakkında çirkin ifadeler kullanmıştı - Son Dakika

Yorumcu Demarez'e ekrana çıkma yasağı! Belçika Kadın Basketbol Takımı hakkında çirkin ifadeler kullanmıştı

09.08.2021 15:10

Belçika'da VRT ekranlarında Kadın Basketbol Milli Takımı hakkında homofobik ve cinsiyetçi yorumlar yapan Eddy Demarez'in ekrana çıkmasına yasak getirildi. Demarez, sporcuların fiziksel görünümü, isimleri, performansları konusunda homofobik ve cinsiyetçi ifadeler kullandı, tüm ülkenin tepkisini topladı.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda katılan Belçika Kadın Basketbol Milli Takımı, kamu kanalı VRT'de yorumcu Demarez tarafından çirkin sözlerin hedefi oldu. Demarez, kadın basketbolcuların fiziksel görünümü, isimleri, performansları hakkında cinsiyetçi ve homofobik ifadeler kullandı.

Belçika Kadın Basketbol Takımı hakkında çirkin ifadeler kullanan yorumcu Demarez'e ekrana çıkma yasağı

"KABUL EDİLEMEZ"

BBC'nin haberine göre; Belçika Kadın Milli Takımı'nın sporcuları Devarez'in ifadelerini, "Kabul edilemez ve mide bulandırıcı" diyerek kınadı. Bunun ardından yorumcuya ekrana çıkma yasağı getirildi.

Belçika Kadın Basketbol Takımı hakkında çirkin ifadeler kullanan yorumcu Demarez'e ekrana çıkma yasağı

"GEREKLİ DERSİ ALDIM"

Eddy Demarez ise "Çizgiyi aşan açıklamalar yaptım. Gerekli dersleri çıkardım ve emin olun böyle bir şey bir daha olmayacak" diye konuştu.

Yorumcu Demarez'e ekrana çıkma yasağı! Belçika Kadın Basketbol Takımı hakkında çirkin ifadeler kullanmıştı

2020 Tokyo Olimpiyatları, basketbol, Belçika, Milli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yorumcu Demarez'e ekrana çıkma yasağı! Belçika Kadın Basketbol Takımı hakkında çirkin ifadeler kullanmıştı - Son Dakika Spor


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