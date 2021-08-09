2020 Tokyo Olimpiyatları'nda katılan Belçika Kadın Basketbol Milli Takımı, kamu kanalı VRT'de yorumcu Demarez tarafından çirkin sözlerin hedefi oldu. Demarez, kadın basketbolcuların fiziksel görünümü, isimleri, performansları hakkında cinsiyetçi ve homofobik ifadeler kullandı.
BBC'nin haberine göre; Belçika Kadın Milli Takımı'nın sporcuları Devarez'in ifadelerini, "Kabul edilemez ve mide bulandırıcı" diyerek kınadı. Bunun ardından yorumcuya ekrana çıkma yasağı getirildi.
Eddy Demarez ise "Çizgiyi aşan açıklamalar yaptım. Gerekli dersleri çıkardım ve emin olun böyle bir şey bir daha olmayacak" diye konuştu.
Son Dakika › Spor › Yorumcu Demarez'e ekrana çıkma yasağı! Belçika Kadın Basketbol Takımı hakkında çirkin ifadeler kullanmıştı - Son Dakika Spor