Gürcan Bilgiç, Vitor Pereira'nın Fenerbahçe Teknik Direktörü olmasına çok sert bir yorum getirdi. Bilgiç, Pereira'nın F. Bahçe'den ayrıldığı dönemde yetersizliğini, cahilliğini, vizyonsuzluğunu kanıtlayarak gittiğini iddia etti.
İşte Bilgiç'in öne çıkan ifadeleri:
"2 gün önce 'Üst düzey hoca planlarınızda yoksa Emre Belözoğlu'nu tatilden çağırın' dedim. Hâlâ aynı görüşteyim. Bunun Pereira'nın iyi-kötü olmasıyla alakası yok. Kendisi 5 sezon önce yetersizliğini, cahilliğini, vizyonsuzluğunu kanıtlayarak Fenerbahçe'den ayrıldı.
Bilimsel testlere inanmayan, antrenmanları kafasına göre yaptıran, 70 milyon Euro bonservis maliyetli yıldızlar karmasını birbirine katan bir isim. Kulübün açıkladığı 4 sayfalık tanıtımdaki cümleleri Belözoğlu, Bulut ve İsmail Kartal için de kullanabiliriz.
Sonuçta Ali Koç yönetiminin bir planı, gelişme takvimi veya futbol anlayışı olmadığını anladık. Pereira, 1.5 aylık başarısızlığın sonucunda, 1.5 günlük görüşmeyle el sıkışılan bir hoca.
Fenerbahçe'nin sezon başarısı artık alacağı santrfora bağlı. Eğer iyi bir golcü bulurlarsa Pereira'yı da kendilerini de tartışmaya kapatırlar. Aksi yönde bir gelişmede bu kararı, aslında Ali Koç'un intihar mektubu olarak yorumlayabiliriz."
Son Dakika › Spor › Yorumcu Gürcan Bilgiç'in Pereira ve Ali Koç sözleri olay yaratacak: Cahil, yetersiz ve vizyonsuz - Son Dakika Spor