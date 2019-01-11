Yorumlarınızı Canlandırdık 2! Ft. Kafalar
25 dakika önce
Kafalar'dan Bilal, Fatih ve Atakan'la yorumları canlandırdık ! Bu sefer Berkcan bize maske olarak destek verdi.
Kafalar'dan Bilal, Fatih
ve Atakan'la yorumları canlandırdık ! Bu sefer Berkcan bize maske olarak destek verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 08:38 Kaynak: Youtube
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