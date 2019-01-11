Son Dakika Haberleri: Yorumlarınızı Canlandırdık 2! Ft. Kafalar

Yorumlarınızı Canlandırdık 2! Ft. Kafalar

25 dakika önce

Kafalar'dan Bilal, Fatih ve Atakan'la yorumları canlandırdık ! Bu sefer Berkcan bize maske olarak destek verdi.

Kafalar'dan Bilal, Fatih ve Atakan'la yorumları canlandırdık ! Bu sefer Berkcan bize maske olarak destek verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 08:38 Kaynak: Youtube

Fatih, Genel
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