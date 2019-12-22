Yörüngeye yerleşemeyen Boeing'in Starliner kapsülü yerküreye geri döndü - Son Dakika
Son Dakika Dünya Yörüngeye yerleşemeyen Boeing'in Starliner kapsülü yerküreye geri döndü - Son Dakika Dünya

Yörüngeye yerleşemeyen Boeing'in Starliner kapsülü yerküreye geri döndü

6 saat önce

Bir haftalık misyona gönderilen Starliner yaklaşık 50 saat boyunca Dünya etrafında 33 tur attıktan sonra yerküreye geri döndü. Fırlatma testiyle, insan ulaşımına başlamadan önce uzay aracının denenmesi ve UUİ'deki personele Noel hediyelerinin gönderilmesi amaçlanıyordu.

Yörüngeye yerleşemeyen Boeing'in Starliner kapsülü yerküreye geri döndü, System.String[]

ABD havacılık ve uzay şirketi Boeing'in yörüngeye planlandığı gibi yerleşemeyen Starliner kapsülü New Mexico eyaletindeki çöl alana başarıyla iniş yaptı.


20 Aralık'ta Cape Caneveral Üssü'nden fırlatılan insansız kapsül yanlış yörüngeye geçip rotayı tutturamayınca Uluslararası Uzay İstasyonu'na olan yolculuğu yarıda kesildi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Boeing, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 07:05 
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