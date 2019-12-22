Yörüngeye yerleşemeyen Boeing'in Starliner kapsülü yerküreye geri döndü

ABD havacılık ve uzay şirketi Boeing'in yörüngeye planlandığı gibi yerleşemeyen Starliner kapsülü New Mexico eyaletindeki çöl alana başarıyla iniş yaptı.



20 Aralık'ta Cape Caneveral Üssü'nden fırlatılan insansız kapsül yanlış yörüngeye geçip rotayı tutturamayınca Uluslararası Uzay İstasyonu'na olan yolculuğu yarıda kesildi.