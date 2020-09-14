Yoşihide Suga kimdir: Japonya'da istifa eden başbakan Şinzo Abe'nin yerine atanan siyasetçi - Son Dakika
BBC

Yoşihide Suga kimdir: Japonya'da istifa eden başbakan Şinzo Abe'nin yerine atanan siyasetçi

Japonya'da görev süresinin dolmasına bir yıl kala sağlık sorunları nedeniyle başbakanlık görevinden istifa eden Şinzo Abe'nin yerine kabineden sorumlu Başbakan Yardımcısı Yoşihide Suga atandı.

Yoşihide Suga kimdir: Japonya'da istifa eden başbakan Şinzo Abe'nin yerine atanan siyasetçi, System.String[]

Japonya'da görev süresinin dolmasına bir yıl kala sağlık sorunları nedeniyle başbakanlık görevinden istifa eden Şinzo Abe'nin yerine kabineden sorumlu Başbakan Yardımcısı Yoşihide Suga atandı. Ilgın Yorulmaz Yoşihide Suga hakkında bilinenleri yazdı.

'Abe'nin sağ kolu' olarak bilinen Suga, selefi Abe'nin reform politikasını sürdüreceği sinyalini verdi.

Ancak muhafazakar eğilimli politikacı, pek çok yönden Abe ile farklılık gösteriyor.

İktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin (LDP)'nin üst düzey bürokratları tarafından parti başkanlığına seçilip Başbakanlık koltuğuna oturan Suga, yaptığı ilk açıklamada sağlık sisteminde koordinasyonu iyileştireceğini, irili ufaklı bankaların birleştirilmesi için düzenlemeler yapacağını ve cep telefonu faturalarında indirime gideceğini söyledi.

Güne 100 mekik çekip 40 dakika yürüyerek başlayan 71 yaşındaki yeni Başbakan, en zayıf yönünün dış ilişkiler olduğunu itiraf ediyor.

Sekiz yıllık başbakanlığı sırasında 81 ülkeyi gezip Donald Trump gibi dünya liderleriyle özel ilişkiler geliştirmeye özen gösteren Şinzo Abe'yi kastederek "Diplomasi konusunda ondan öğrenecek çok şeyim var." diyor.

Elit zümre dışından 'olağan' bir politikacı

Kilosuna dikkat etmediği için kendisini uyaran doktorunun tavsiyesiyle başladığı 100 mekik ve yürüyüş sayesinde dört ayda 14 kilo veren Japon politikacı kararlı bir portre çiziyor.

Babası ve büyükbabası Dışişleri Bakanlığı ve Başbakanlık yapmış olan Şinzo Abe'nin aksine Yoşihide Suga kırsal bir bölge olan ülkenin kuzeyindeki Akita eyaletinde çilek üretimi yapan çiftçi bir aileden geliyor.





Yoğun kar alan bölgede uzun kış günlerini yatılı kaldığı okulunda karın erimesini ve baharın gelmesini bekleyerek geçirmenin kendisini sabırlı biri haline getirdiğini söylüyor.

Liseden mezun olduktan sonra Tokyo'ya gelip iki yıl küçük bir fabrikada çalışıyor ve kazandığı parayla üniversiteye kaydoluyor. Üniversite sonrası Akita'ya geri dönmeyi düşünse de politikaya olan ilgisi onu Tokyo'da tutuyor.

Hiç tanıdığı olmadığı için okulun Kariyer Planlama Merkezi'ne gidip açık yüreklilikle "Beni bu okuldan mezun olmuş politikacılarla tanıştırır mısınız?" diye soruyor.

Suga'nın bu "olağan" halleri kendileri de kırsal kökenli seçmenlerin yoğun yaşadığı Tokyo yakınlarındaki Yokohama şehrinden belediye meclisine seçilmesini sağlıyor.

Sonrasında ise parlamentoya girmeyi başarıyor ve kabineden sorumlu bakanlığa kadar yükseliyor.

Halkla temasın gerekliliğine inanan Suga, bugün Japonya'da seçimlerden önce sıkça görülen ve adayların tren istasyonlarının önünde ellerinde megafonla konuşma yapmaları geleneğini de başlatan kişi.

Alkol kullanmayan Suga'nın dayanamadığı tek yiyecek ise pancake.

Öyle ki Tokyo'daki Avustralyalı Bill's restoranı açıldığında oranın ünlü peynirli pancake'lerinden yiyebilmek için eşiyle saatlerce sırada beklemiş.

Erken seçim olmazsa Eylül 2021'e dek Başbakanlık görevini sürdürmesi beklenen, daha henüz başbakanlık ufukta görünmezken Nikkei gazetesine geçen yıl verdiği demeçte kabine sekreterliğinin bitiminden sonra ne yapmak istediği sorulduğunda İngilizce öğrenip "Bir-iki yıl dünyayı gezmek istiyorum" diye cevaplayan Yoşihide Suga, anlaşılan bu planları bir süreliğine ertelemek zorunda kalacak.

Başbakanlık, Başbakan, Japonya, İstifa, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 15:22

Son Dakika Dünya Yoşihide Suga kimdir: Japonya'da istifa eden başbakan Şinzo Abe'nin yerine atanan siyasetçi - Son Dakika Dünya

BBC
YORUMLAR

Son Dakika

Karadeniz müziğinin sevilen ismi "Cimilli İbo" lakaplı İbrahim Özer yoğun bakımda alındı Kızının gözü önünde eski eşi tarafından darp edilen kadın bayıldı! O anlar kameraya anbean yansıdı Çapa Tıp Fakültesi verilerini paylaşan Prof. Dr. Tufan Tükek'den İstanbul için dikkat çeken uyarı: Salgın yeniden başladı Konya'da 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan cinayet anına ait görüntüler ortaya çıktı Afrin'de 7 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırının görüntüleri ortaya çıktı Çok Güzel Hareket Bunlar ile şöhreti yakalayan Zeynep Koçak'ın büyük değişimi hayranlarını şaşırttı Gaziantep FK, Fenerbahçe ile yollarını ayıran Alper Potuk ile ilgileniyor Fenerbahçe'de gönderilecekler listesinde bulunan Jailson antrenmana çıkmadı 15 gündür kendisinden haber alınamayan şahsın cansız bedeni, parçalanmış halde bulundu Son Dakika: Türkiye'de 14 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 63 can kaybı, 1716 yeni vaka tespit edildi Kimseye aldırış etmeden mezarlıkta cinsel ilişkiye giren çift, büyük tepki çekti Koronavirüs henüz bitmeden DSÖ'den korkutan uyarı geldi: Son salgın olmayacak Fatih Karagümrük, Milan'lı Lucas Biglia transfer etti ABD'li ilaç devi Pfizer, koronavirüs aşısının yıl sonuna kadar piyasaya sürülebileceğini söyledi CHP'li başkanın kendisine tecavüz ettiğini söyleyen kadın, savcının "Neden yıllarca bekledin?" sorusuna bu yanıtı verdi
Kaldığı otelde pitbull cinsi iki köpeğin saldırısına uğradı! 40 dikiş atılıp, 100 iğne vuruldu Kaldığı otelde pitbull cinsi iki köpeğin saldırısına uğradı! 40 dikiş atılıp, 100 iğne vuruldu         
18:36
Yunanistan Cumhurbaşkanı'ndan Türkiye sorusuna tuhaf yanıt: Savaşa hazırlıklı olmalısınız Yunanistan Cumhurbaşkanı'ndan Türkiye sorusuna tuhaf yanıt: Savaşa hazırlıklı olmalısınız         
17:59
Valiliklerden açıklamalar peş peşe geldi! 26 ilde 65 yaş üstüne yeni kısıtlamalar getirildi Valiliklerden açıklamalar peş peşe geldi! 26 ilde 65 yaş üstüne yeni kısıtlamalar getirildi         
17:50
3 yaşındaki çocuk, bamya yedikten sonra fenalaşarak hayatını kaybetti 3 yaşındaki çocuk, bamya yedikten sonra fenalaşarak hayatını kaybetti         
17:27
Celta Vigo Teknik Direktörü Garcia: Emre Mor için bir tane iyi söz söyleyen yoktu Celta Vigo Teknik Direktörü Garcia: Emre Mor için bir tane iyi söz söyleyen yoktu         
17:26
Ölen kızının şiddet gördüğü anlardaki yardım çığlığını duyan acılı baba feryat etti Ölen kızının şiddet gördüğü anlardaki yardım çığlığını duyan acılı baba feryat etti         
16:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekose desenli ceketleri Alman gazetesine haber oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekose desenli ceketleri Alman gazetesine haber oldu         
16:31
Burak Yılmaz'ın Metz maçındaki performansı, Fransız basınında gündem oldu Burak Yılmaz'ın Metz maçındaki performansı, Fransız basınında gündem oldu         
15:51
İmamoğlu, AK Parti grubunun oy çokluğu ile kabul ettiği 5 dosyayı veto etti İmamoğlu, AK Parti grubunun oy çokluğu ile kabul ettiği 5 dosyayı veto etti         
15:36
Amazon, ABD ve Kanada'da 100 bin kişiyi işe alacak Amazon, ABD ve Kanada'da 100 bin kişiyi işe alacak         
15:23
Döner ustası, koronaya sürekli tükettiği dört gıda maddesi ile meydan okudu: Gelirse pişman olur Döner ustası, koronaya sürekli tükettiği dört gıda maddesi ile meydan okudu: Gelirse pişman olur         
14:30
Gözler Doğu Akdeniz'deyken Rusya Kamışlı'daki askeri varlığını güçlendirmeye devam ediyor! Türkiye sınırına yığınak yaptılar Gözler Doğu Akdeniz'deyken Rusya Kamışlı'daki askeri varlığını güçlendirmeye devam ediyor! Türkiye sınırına yığınak yaptılar         
14:16
Evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'ın sevgilisinden dayak yediği anların ses kaydı ortaya çıktı Evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'ın sevgilisinden dayak yediği anların ses kaydı ortaya çıktı         
14:01
Fuhuş pazarlığı sonrası otel odasına çıkan 2 kafadar gasbedildi Fuhuş pazarlığı sonrası otel odasına çıkan 2 kafadar gasbedildi         
13:48
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anayasa Mahkemesi Başkanı'na tepki gösterdi: İşe bisikletle git gel bakalım İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anayasa Mahkemesi Başkanı'na tepki gösterdi: İşe bisikletle git gel bakalım         
13:26
Koronadan ölen vatandaşın ölmeden önceki son videosu: Ben geç kaldım, sizler sakın kalmayın Koronadan ölen vatandaşın ölmeden önceki son videosu: Ben geç kaldım, sizler sakın kalmayın         
13:16
Otogarı birbirine katan kadının saldırdığı polislerin ifadesi ortaya çıktı: Kalçasını tırnaklayıp Otogarı birbirine katan kadının saldırdığı polislerin ifadesi ortaya çıktı: Kalçasını tırnaklayıp "Beni taciz ettiler" dedi         
12:41
Tanımadığı kişi tarafından sokak ortasında öldüresiye dövülen vatandaş hayatını kaybetti Tanımadığı kişi tarafından sokak ortasında öldüresiye dövülen vatandaş hayatını kaybetti         
12:27
Aynı gün hayata gözlerini yuman 3 kardeşten geriye babalarıyla çektirdikleri kare kaldı Aynı gün hayata gözlerini yuman 3 kardeşten geriye babalarıyla çektirdikleri kare kaldı         
12:09
36 yıl önce boşandığı eşinin tüm borcu üstüne yıkıldı 36 yıl önce boşandığı eşinin tüm borcu üstüne yıkıldı         
11:41
3 çocuk babası, sosyal medyadan üç kelimelik paylaşım yapıp yaşamına son verdi 3 çocuk babası, sosyal medyadan üç kelimelik paylaşım yapıp yaşamına son verdi         
11:33
"Anadolu jelibonu" olarak bilinen köftürün faydaları saymakla bitmiyor         
10:56
Türkiye, yurt dışına kaçırılan 500 milyar dolar için çalışmalara başladı Türkiye, yurt dışına kaçırılan 500 milyar dolar için çalışmalara başladı         
10:26
Ailesi tehdit edilen adam isyan etti: Nikahlı karımı görmüş, ''Bu kadını istiyorum'' diyor Ailesi tehdit edilen adam isyan etti: Nikahlı karımı görmüş, ''Bu kadını istiyorum'' diyor         
10:01
Samandağlı Drogba! 7 yaşındaki çocuğun kimliğini gören şaşkınlığını gizleyemiyor Samandağlı Drogba! 7 yaşındaki çocuğun kimliğini gören şaşkınlığını gizleyemiyor         
09:59
"Beşiktaş ilk 3'e giremez diyen" Ahmet Çakar Josef transferini eleştirdi: Bunun adı soygundur         
09:53
''Karım temizlik hastası, sığıntı muamelesi görüyorum'' diyen koca, eşine boşanma davası açtı ''Karım temizlik hastası, sığıntı muamelesi görüyorum'' diyen koca, eşine boşanma davası açtı         
09:39
Rasim Ozan Kütahyalı'nın Beyaz Futbol'a geri dönmesi sonrası Boşnaklar, kanalın önünde protesto düzenledi Rasim Ozan Kütahyalı'nın Beyaz Futbol'a geri dönmesi sonrası Boşnaklar, kanalın önünde protesto düzenledi         
08:50
Hoca kılığındaki tacizci PKK sempatizanı çıktı Hoca kılığındaki tacizci PKK sempatizanı çıktı         
07:44
5 milyon TL'lik aracıyla görüntülenen Cem Yılmaz, kızına özel öğretmen tutan Demet Akalın'a gönderme: Biz normal insanlarız 5 milyon TL'lik aracıyla görüntülenen Cem Yılmaz, kızına özel öğretmen tutan Demet Akalın'a gönderme: Biz normal insanlarız         
00:55
Merve Boluğur, sütyensiz pozlarını paylaşınca takipçileri yorum yağdırdı Merve Boluğur, sütyensiz pozlarını paylaşınca takipçileri yorum yağdırdı         
23:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2020 21:38:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yoşihide Suga kimdir: Japonya'da istifa eden başbakan Şinzo Abe'nin yerine atanan siyasetçi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei