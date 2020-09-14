Yoşihide Suga kimdir: Japonya'da istifa eden başbakan Şinzo Abe'nin yerine atanan siyasetçi

Japonya'da görev süresinin dolmasına bir yıl kala sağlık sorunları nedeniyle başbakanlık görevinden istifa eden Şinzo Abe'nin yerine kabineden sorumlu Başbakan Yardımcısı Yoşihide Suga atandı. Ilgın Yorulmaz Yoşihide Suga hakkında bilinenleri yazdı.

'Abe'nin sağ kolu' olarak bilinen Suga, selefi Abe'nin reform politikasını sürdüreceği sinyalini verdi.

Ancak muhafazakar eğilimli politikacı, pek çok yönden Abe ile farklılık gösteriyor.

İktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin (LDP)'nin üst düzey bürokratları tarafından parti başkanlığına seçilip Başbakanlık koltuğuna oturan Suga, yaptığı ilk açıklamada sağlık sisteminde koordinasyonu iyileştireceğini, irili ufaklı bankaların birleştirilmesi için düzenlemeler yapacağını ve cep telefonu faturalarında indirime gideceğini söyledi.

Güne 100 mekik çekip 40 dakika yürüyerek başlayan 71 yaşındaki yeni Başbakan, en zayıf yönünün dış ilişkiler olduğunu itiraf ediyor.

Sekiz yıllık başbakanlığı sırasında 81 ülkeyi gezip Donald Trump gibi dünya liderleriyle özel ilişkiler geliştirmeye özen gösteren Şinzo Abe'yi kastederek "Diplomasi konusunda ondan öğrenecek çok şeyim var." diyor.

Elit zümre dışından 'olağan' bir politikacı

Kilosuna dikkat etmediği için kendisini uyaran doktorunun tavsiyesiyle başladığı 100 mekik ve yürüyüş sayesinde dört ayda 14 kilo veren Japon politikacı kararlı bir portre çiziyor.

Babası ve büyükbabası Dışişleri Bakanlığı ve Başbakanlık yapmış olan Şinzo Abe'nin aksine Yoşihide Suga kırsal bir bölge olan ülkenin kuzeyindeki Akita eyaletinde çilek üretimi yapan çiftçi bir aileden geliyor.

Yoğun kar alan bölgede uzun kış günlerini yatılı kaldığı okulunda karın erimesini ve baharın gelmesini bekleyerek geçirmenin kendisini sabırlı biri haline getirdiğini söylüyor.

Liseden mezun olduktan sonra Tokyo'ya gelip iki yıl küçük bir fabrikada çalışıyor ve kazandığı parayla üniversiteye kaydoluyor. Üniversite sonrası Akita'ya geri dönmeyi düşünse de politikaya olan ilgisi onu Tokyo'da tutuyor.

Hiç tanıdığı olmadığı için okulun Kariyer Planlama Merkezi'ne gidip açık yüreklilikle "Beni bu okuldan mezun olmuş politikacılarla tanıştırır mısınız?" diye soruyor.

Suga'nın bu "olağan" halleri kendileri de kırsal kökenli seçmenlerin yoğun yaşadığı Tokyo yakınlarındaki Yokohama şehrinden belediye meclisine seçilmesini sağlıyor.

Sonrasında ise parlamentoya girmeyi başarıyor ve kabineden sorumlu bakanlığa kadar yükseliyor.

Halkla temasın gerekliliğine inanan Suga, bugün Japonya'da seçimlerden önce sıkça görülen ve adayların tren istasyonlarının önünde ellerinde megafonla konuşma yapmaları geleneğini de başlatan kişi.

Alkol kullanmayan Suga'nın dayanamadığı tek yiyecek ise pancake.

Öyle ki Tokyo'daki Avustralyalı Bill's restoranı açıldığında oranın ünlü peynirli pancake'lerinden yiyebilmek için eşiyle saatlerce sırada beklemiş.

Erken seçim olmazsa Eylül 2021'e dek Başbakanlık görevini sürdürmesi beklenen, daha henüz başbakanlık ufukta görünmezken Nikkei gazetesine geçen yıl verdiği demeçte kabine sekreterliğinin bitiminden sonra ne yapmak istediği sorulduğunda İngilizce öğrenip "Bir-iki yıl dünyayı gezmek istiyorum" diye cevaplayan Yoşihide Suga, anlaşılan bu planları bir süreliğine ertelemek zorunda kalacak.