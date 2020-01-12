Yosun havuzuna şifa için eksi 5 derecede giriyorlar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yosun havuzuna şifa için eksi 5 derecede giriyorlar - Son Dakika

Yosun havuzuna şifa için eksi 5 derecede giriyorlar

7 saat önce

Kütahya'nın Emet ilçesinde bir otel içerisinde yer alan yosun havuzu, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen ziyaretçilere şifa kaynağı oluyor.

Yosun havuzuna şifa için eksi 5 derecede giriyorlar, System.String[]

Kütahya'nın Emet ilçesinde bir otel içerisinde yer alan yosun havuzu, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen ziyaretçilere şifa kaynağı oluyor.


Eşsiz doğa manzarası ve şifalı sularıyla bölgede her geçen gün adından söz ettiren Emet Termal Otel Spa Tesisleri'nde bulunan yosun havuzu, insanların ayaklarını bastığı yerden çıkan doğal kaynak suyu ile tüm Türkiye'den gelen misafirlerine şifa dağıtıyor. Tesis Müdürü Ramazan Sezer, "Dünyada iki yerden birisi olan Emet Termal Tesisleri'nde bulunan yosun havuzundan sizlere bahsetmek istiyorum. Yosun havuzumuzun 39 derece sıcaklıktaki suyu, kış aylarında eksi 5 derecede bile misafirlerimizin kullanımına açıktır. Misafirlerimiz 39 derece olan termal suyu kullanırken aynı zamanda kar yağışının keyfini çıkarmaktadırlar. Yosun partikülleri suyun yüzeyine çıkmaktadır. Bu yosun partiküllerini kalan misafirlerimiz vücutlarına sürerek belirli gözeneklerin açıldığını ve derinin nefes aldığı bilinmektedir" dedi.


Türkiye'de ikinci büyük şifa tesisinin Emet'te olduğunu belirten otel müşterilerinden Mehmet Sakarya, "Devletle burası anlaşmalı. Buradan istifade etmek isteyenler, imkanları olanlar burayı tercih edip yararlansınlar" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kütahya, Türkiye, Emet, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 10:20 Kaynak: İHA
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