Yosun havuzunda şifa arıyorlar - Son Dakika

KÜTAHYA'nın Emet ilçesindeki termal tesiste bulunan, dünyadaki iki yosun havuzdan biri olan havuzun, cilt, deri, eklem, bel ağrıları ve romatizmal hastalıklarına iyi geldiği belirtildi. Tesise gelenler, hem tatil yapma fırsatı buluyor, hem de hastalıklarına şifa arıyor.

Emet Termal Resort & Spa Tesisleri'nin Müdürü Ramazan Sezer, 350 yataklı tesislerinde yer alan yosun havuzunun dünyadaki iki havuzdan biri olduğunu söyledi. Güneş ışınlarıyla buluşan 38 derece sıcaklıktaki havuzda oluşan yosunun birçok hastalığa iyi geldiğini, cildi güzelleştirdiğini söyleyen Ramazan Sezer, " Sosyal Güvenlik Kurumu'nun kaplıca tedavi hizmetlerini desteklemek amacıyla çıkarttığı kanun kapsamında biz de yer almaktayız. Yosun havuzumuz dünyadaki iki havuzdan biri ve Türkiye'de tek. 38 derece sıcaklığı var. Omuz, eklem ve bel ağrıları gibi birçok hastalığa iyi geliyor. Yosun havuzumuz güneş ışınlarını gördüğü andan itibaren yosun üretmeye başlar. ve yosun partikülleri yüzeye çıkmaktadır. Yüzeye çıkan partikülleri vücutlarına sürerek derilerinin yenilenmesini sağlıyor. Yosunlar buradan taşınamazlar, canlı hücreler olduğu için çıktığında yerinde kullanılır ve faydası o şekilde görülür" dedi.

'HEM TATİL HEM TEDAVİ'

97 bin metrekare alan içinde 4 ayrı termal suyu bulunan bir tesise sahip olduklarını ifade eden Sezer, "Termal sularımız ruhsatlıdır ve her 3 ayda bir analizleri yapılır. Buraya gelen misafirlerimizin eklem ağrıları, romatizmal rahatsızlıkları ve aynı zamanda bel ağrıları, bel ve boyun fıtığı gibi rahatsızlıklarıyla bizlere müracaat etmekteler. Sağlık personelimiz ile birlikte yapılacak program çerçevesinde hem tatilleri yapıp, hem de sağlıklarına kavuşarak buradan ayrılıyorlar" diye konuştu.

'KAPLICA KEYFİNİ YAŞIYORUZ'

Sakarya'dan gelip Emet Termal Resort & Spa Tesisleri'nde yosun havuzuna giren Yusuf Tulu, çok soğuk havada sıcak kaplıcalara girme keyfini yaşadığını söyledi. Yosun havuzunun eklem ağrılarına iyi geldiğini ifade eden Tulu, "Termal havuzlara geldik. Hem şifa için, hem de dünyada iki tane olan ve burada bir tanesinin bulunduğu yosun havuz için geldik. Bugün ocak ayı ve çok soğuk havada sıcacık kaplıcalara girme keyfini yaşıyoruz. Yosun konusunda kadın arkadaşlar daha çok faydalanabilirler. Sağlık açısından Sakarya'dan buraya geldik. Şifalı sular için buradayız. Buna ihtiyacı olan çok vatandaşımız var. Eklem ağrıları, romatizma ağrıları gibi çok fazla rahatsızlığa şifa kaynağı sular burada" dedi.