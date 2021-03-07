Younes Belhanda cezalı duruma düştü

Galatasaray'da Sivasspor maçı öncesinde 5 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyordu. Taylan Antalyalı, Christian Luyindama , Younes Belhanda, Etebo ve Ryan Babel karşılaşmada kart sınırında olan isimlerdi. Mücadelenin 58. dakikasında sarı kart gören Belhanda cezalı duruma düştü. Belhanda deplasmanda oynanacak Kayserispor mücadelesinde yer alamayacak.

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