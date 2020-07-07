Younes Belhanda dalya diyecek - Son Dakika

Younes Belhanda dalya diyecek

Galatasaray'ın Faslı futbolcu Younes Belhanda, Alanyaspor maçıyla birlikte sarı-kırmızılı forma ile 100. resmi maçına çıkacak.

Galatasaray'ın Faslı futbolcu Younes Belhanda, Alanyaspor maçıyla birlikte sarı-kırmızılı forma ile 100. resmi maçına çıkacak. Belhanda, bu süreçte oynadığı müsabakalarda 13 kez rakip fileleri havalandırdı.

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Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da yıldız futbolcu Younes Belhanda için bu maç ayrı bir öneme sahip olacak. Belhanda söz konusu müsabakayla birlikte sarı-kırmızılı forma ile dalya diyecek.

HAZİRAN 2017'DE TRANSFER OLDU

Belhanda, 30 Haziran 2017 tarihinde Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibinden bonuslar hariç 8 milyon Euro'ya takıma transfer oldu. 30 yaşındaki futbolcu, bu süreçte 73 Süper Lig, 13 Türkiye Kupası, 8 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 UEFA Avrupa Ligi ve 2 TFF Süper Kupa maçı olmak üzere toplam 99 resmi karşılaşmaya çıktı. Faslı futbolcu, bu maçlarda 13 kez rakip fileleri havalandırırken, 19 da asist yaptı.

4 KUPA KAZANDI

Galatasaray ile 3. sezonunu geçiren Younes Belhanda, toplam 4 kupa kazandı. Belhanda 2 Süper Lig şampiyonluğu yaşarken, 1'er de Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'yı kazanan kadroda yer aldı.

Faslı futbolcu, sarı-kırmızılı formayla oynadığı maçlarda 26 sarı kart, 4 de kırmızı kart gördü.

100 BARAJINA ULAŞAN 7. FUTBOLCU OLACAK

Başarılı futbolcu, Galatasaray'ın mevcut kadrosunda Fernando Muslera, Selçuk İnan, Ryan Donk, Martin Linnes, Sofiane Feghouli ve Mariano ile birlikte 100 maç barajına ulaşan yedinci futbolcu olacak.

DİNAMO KİEV'E 250 BİN EURO ÖDENECEK

Galatasaray ile Dinamo Kiev arasında yapılan anlaşma gereği Belhanda'nın her 25 karşılaşma için 250 bin Euro ödenecekti. Yıldız futbolcu, Alanyaspor maçında 100. maçına çıkacak ve sarı-kırmızılılar, Ukrayna ekibine 250 bin Euro bonus ödeyecek.

Younes Belhanda, kariyerinde oynadığı takımlar içerisinde Montpellier'de 144, Dinamo Kiev'de 88, Nice'de 36 ve Schalke 04'de 17 resmi müsabakada forma giydi.

(Oğuzhan Ort/İHA)

Aytemiz Alanyaspor, Younes Belhanda, Galatasaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 10:17 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Younes Belhanda dalya diyecek - Son Dakika
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