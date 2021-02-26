Younes Belhanda'nın Instagram paylaşımı takımdan ayrılacağına yönelik iddiaları güçlendirdi - Son Dakika

Younes Belhanda'nın Instagram paylaşımı takımdan ayrılacağına yönelik iddiaları güçlendirdi

26.02.2021 07:46

Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Younes Belhanda'nın sosyal medya paylaşımı dikkat çekti. Sarı-kırmızılı takımda geleceği tartışma konusu olan Faslı orta sahanın Instagram hesabından doğum gününün kutlandığı videoya, ''Galatasaray aileme büyük teşekkürler. Sizleri asla unutmayacağım!'' notunu düşmesi veda iddialarını güçlendirdi.

Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. İdmanda Faslı futbolcu Younes Belhanda'nın doğum günü kutlandı. Tecrübeli futbolcunun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sezon sonunda kontrat yenilemeyeceğine yönelik iddiaları güçlendirdi.

Younes Belhanda'nın Instagram paylaşımı takımdan ayrılacağına yönelik iddiaları güçlendirdi

"SİZLERİ ASLA UNUTMAYACAĞIM!"

Instagram hesabından takım arkadaşlarının doğum gününü kutladığı videoyu paylaşan Faslı orta saha "Galatasaray aileme büyük teşekkürler. Sizleri asla unutmayacağım!" notunu düştü. Galatasaray formasıyla bu sezon 26 resmi maça çıkan 31 yaşındaki oyuncu, 8 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi.

Younes Belhanda'nın Instagram paylaşımı takımdan ayrılacağına yönelik iddiaları güçlendirdi

Younes Belhanda, Galatasaray, Instagram, Doğum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Younes Belhanda'nın Instagram paylaşımı takımdan ayrılacağına yönelik iddiaları güçlendirdi - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Survivor'da tansiyon yükseldi! Ünlüler ve gönüllüler birbirine girdi Hollanda parlamentosu 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarını kabul etti, Türkiye'den jet yanıt geldi Köpekleri kaçırılan Lady Gaga, geri getirene 500 bin dolar ödül vaat etti Yeni imajıyla eleştiri yağmuruna tutulan İbrahim Tatlıses eski haline döndü İki cani, ülkesini beğenmedikleri genci metrelerce yükseklikteki köprüden aşağı attı Semiha Peker'i katleden eski sevgiliden şoke eden sözler: Pişman değilim Otomotiv devi Peugeot yeni logosunu tanıttı Okan Bayülgen 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak
İYİ Parti ile CHP arasında HDP krizi! 9 vekilin fezlekesi ittifak ortaklarını karşı karşıya getirdi İYİ Parti ile CHP arasında HDP krizi! 9 vekilin fezlekesi ittifak ortaklarını karşı karşıya getirdi         
07:36
Doğu Perinçek'ten ilginç sözler: MHP'nin başına geçmekten şeref duyarım Doğu Perinçek'ten ilginç sözler: MHP'nin başına geçmekten şeref duyarım         
00:36
Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde bir sezonda en çok gol atan Türk futbolcu oldu Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde bir sezonda en çok gol atan Türk futbolcu oldu         
23:59
Bakan Fahrettin Koca'ya kalabalık parti kongreleri soruldu, bilindik uyarılarla yanıt verdi Bakan Fahrettin Koca'ya kalabalık parti kongreleri soruldu, bilindik uyarılarla yanıt verdi         
23:30
Ermenistan'da Rusya'nın yapamadığını ABD yaptı! Darbe girişimiyle ilgili net tavır Ermenistan'da Rusya'nın yapamadığını ABD yaptı! Darbe girişimiyle ilgili net tavır         
23:01
Doğan Cüceloğlu'nun ölüm gününe ait incelenen kameralarda dikkat çeken bir detay ortaya çıktı Doğan Cüceloğlu'nun ölüm gününe ait incelenen kameralarda dikkat çeken bir detay ortaya çıktı         
22:38
İşlerin iyi gitmediği Fenerbahçe'de Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Ozan Tufan takımı topladı! Birlik mesajı verildi İşlerin iyi gitmediği Fenerbahçe'de Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Ozan Tufan takımı topladı! Birlik mesajı verildi         
22:17
Öz kızına kurşun yağdıran cani baba, kendini 'Akıl sağlığım yerinde değil' diyerek savundu Öz kızına kurşun yağdıran cani baba, kendini 'Akıl sağlığım yerinde değil' diyerek savundu         
18:16
Berkay Ateş'in gençlik yıllarında Tarkan'ın korumalığını yaptığı ortaya çıktı Berkay Ateş'in gençlik yıllarında Tarkan'ın korumalığını yaptığı ortaya çıktı         
17:13
Acun Ilıcalı, Youtuber Reynmen'i tek kalemde sildi Acun Ilıcalı, Youtuber Reynmen'i tek kalemde sildi         
16:49
Gardiyanlar, mahkumu döverek öldürdü! İnsanlıktan utandıran anların görüntüsü ortaya çıktı Gardiyanlar, mahkumu döverek öldürdü! İnsanlıktan utandıran anların görüntüsü ortaya çıktı         
15:53
İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın "İnadına Kanal İstanbul'u yapacağız" sözlerine yanıt         
14:01
Sokak ortasında kurşun yağmuruna tutulan adam hayatını kaybetti Sokak ortasında kurşun yağmuruna tutulan adam hayatını kaybetti         
13:39
Galatasaray'da Muslera depremi yaşanıyor! Menajeri yeni sözleşmeyi kabul etmedi Galatasaray'da Muslera depremi yaşanıyor! Menajeri yeni sözleşmeyi kabul etmedi         
12:14
Darp nedeniyle şikayetçi olan kurye, para cezası aldı: Keşke yediğim dayakla kalsaydım Darp nedeniyle şikayetçi olan kurye, para cezası aldı: Keşke yediğim dayakla kalsaydım         
11:45
Tesadüfün bu kadarı! Hülya Avşar, kayıp kızı Helen'i bulmak için Müge Anlı'ya başvurdu Tesadüfün bu kadarı! Hülya Avşar, kayıp kızı Helen'i bulmak için Müge Anlı'ya başvurdu         
11:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2021 08:06:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Younes Belhanda'nın Instagram paylaşımı takımdan ayrılacağına yönelik iddiaları güçlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei