Younes Belhanda'nın Instagram paylaşımı takımdan ayrılacağına yönelik iddiaları güçlendirdi

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Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. İdmanda Faslı futbolcu Younes Belhanda'nın doğum günü kutlandı. Tecrübeli futbolcunun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sezon sonunda kontrat yenilemeyeceğine yönelik iddiaları güçlendirdi.

"SİZLERİ ASLA UNUTMAYACAĞIM!"

Instagram hesabından takım arkadaşlarının doğum gününü kutladığı videoyu paylaşan Faslı orta saha "Galatasaray aileme büyük teşekkürler. Sizleri asla unutmayacağım!" notunu düştü. Galatasaray formasıyla bu sezon 26 resmi maça çıkan 31 yaşındaki oyuncu, 8 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi.