Younes Belhanda'nın serisi bozuldu! Fenerbahçe'ye karşı ilk kez maç kaybetti

Dün Fenerbahçe maçına iyi başlayan Adana Demir, baskılı oyununu 90 dakikaya yayamadı. Çok fazla yeni transferin olduğu Adana ekibinde uyum sorunu ortadaydı.

Younes Belhanda ve Balotelli gibi yıldızlar da dün ilk sınavını verdi. Ancak fizik kondisyonyonları yeterli değildi, uyum sorunu barizdi. Samet Aybaba da değişikliğe gitti. Belhanda için bu maç farklı bir anlam taşıyordu. Faslı oyuncu daha önce Kanarya'ya karşı hiç yenilgi yüzü görmemişti.

8 MAÇ SONRA

Daha önce Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 8 maçta karşılaşmada yenilgi yüzü görmeyen Younes Belhanda, dün ilk kez Adana Demirspor forması altında Sarı-Lacivertliler'e karşı yenilgi gördü.