Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Galatasaray - Paris Saint Germain maçı öncesi Fransız RMC Sport kanalı, Galatasaray hakkında incelemede bulundu. Sarı kırmızılı ekipte geçmiş yıllarda Fransa'da oynamış futbolcuların fazlalığına dikkat çeken Fransız kanal, geçmiş yıllarda Fransa'da Nice takımında da forma giyen Younes Belhanda ile bir röportaj gerçekleştirdi.



Younes Belhanda, "Fransa Ligue 1 ve Türkiye Süper Lig arasında çok büyük bir fark göremiyorum. Türkiye'de oynayan çoğu yabancı Fransa veya İngiltere'de oynamış tecrübeli isimler. Türkiye'deki oyun düzeni, Fransa'daki taktik anlayışına çok benziyor. İki ligin ritimlerinin de çok benzer olduğunu söyleyebilirim." diye konuştu.



Radamel Falcao'nun Şampiyonlar Ligi tutkusu;



Paris Saint-Germain maçı hakkında da konuşan Belhanda, "Türkiye'de son iki sezonun şampiyonuyuz. Burada kazanınca harika bir atmosfer oluşuyor. Kendinizi gerçekten evinizdeymiş gibi hissediyorsunuz. PSG karşısında bir zafer alırsak aynı atmosferi bekliyorum." dedi.



Galatasaray'da geçmiş yıllarda Fransa'da forma giymiş oyuncular arasında Younes Belhanda, Steven Nzonzi, Jean Michael Seri, Radamel Falcao, Jimmy Durmaz, Sofiane Feghouli ve Mariano gibi futbolcular yer alıyor.