Younes Belhanda'ya sürpriz talip! Galatasaray teklifi kabul etti...

A Spor'un haberine göre Brezilya ekibi Gremio, Younes Belhanda için Galatasaray'a 2,5 milyon Euro bonservis teklif etti.

Galatasaray'ın Gremio'nun teklifini kabul ettiği, 30 yaşındaki Faslı futbolcu ile maaş görüşmeleri için Brezilya ekibine onay verdiği ifade edildi. Galatasaray'dan yıllık yaklaşık 3,5 milyon Euro kazanan Belhanda'ya Gremio'nun ilk teklifinin 2,5 milyon Euro olduğu, deneyimli oyuncunun teklifi kabul etmesi halinde transferin gerçekleşeceği belirtildi.

Younes Belhanda geçen sezon Galatasaray formasıyla toplam 33 maça çıktı, 7 gol atıp 3 asist yaptı.