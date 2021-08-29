Shane Dawson, 2.2 milyon dolara aldığı evi, YouTube 'dan duyurdu. 4 bin metre karelik ev, Dawson'ın nişanlısının evinden 12 dakika uzakta. " Kaliforniya 'dan hiçbir zaman ayrılmayı düşünmedim. Orada büyüdüm. Ama Colorado 'ya gitme zamanı geldi. Çok mutluyum evin içinde kendimi daha iyi hissediyorum" diyen ünlü Youtuber, videolarında ırkçılık gibi konuklarda yaptığı şakalarla ünlü oldu. Defalarca skandallara neden olup özür dilemek zorunda kaldı.

Dawson'ın aldığı evin değeri aslında 500 bin dolardı ancak ünlü YouTuber, 2 milyon 200 bin dolar vererek rakiplerini saf dışı bıraktı. Evin satışı 13 Ağustos'ta gerçekleşti. Evin 3 yatak odası, 2 banyosu, bilardo odası, bir ofisi bulunuyor. 1964 yılında inşa edilen evin bahçesinde ayrıca bir çeşme ve havuz var ve evin yanında bir de konuk evi bulunuyor.