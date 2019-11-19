Son Dakika Haberleri: YouTube 10 Aralık'ta hizmet şartlarını değiştiriyor
Son Dakika Ekonomi YouTube 10 Aralık'ta hizmet şartlarını değiştiriyor - Son Dakika Ekonomi

YouTube 10 Aralık'ta hizmet şartlarını değiştiriyor

6 saat önce

Dünyanın en büyük video paylaşım sitesi YouTube, hizmet şartlarında yenilik yapacağını her kullanıcısına gönderdiği bir bildirimle duyurdu.

YouTube 10 Aralık'ta hizmet şartlarını değiştiriyor, System.String[]

Dünyanın en büyük video paylaşım sitesi YouTube, hizmet şartlarında yenilik yapacağını her kullanıcısına gönderdiği bir bildirimle duyurdu. Şirket, hizmet şartlarını çok daha okunabilir halde yeniliyor.


Youtube, 10 Aralık'ta Hizmet Şartları'nın değişeceğine dair bir bildirim gönderdi. Yeni şartları YouTube'un bilgilerinizi nasıl kullandığı ya da içeriklerin nasıl kullanıldığı hakkında bir değişiklik içermezken, birkaç politikasını daha anlaşılabilir hale getirdiği belirtildi.


Şirketten yapılan açıklamada; bu şartlar Topluluk Kuralları'nın temelini oluştururken, bu yüzden de 'Şartlar'da açık bir şekilde vurgulandı.


Yaş sınırı


YouTube'un yeni politikaları artık bağlantı sağlanan ülkedeki yaş sınırını da gösterecek. Ayrıca eğer kullanıcı reşit sayılmıyorsa YouTube, Hizmet'i her zaman ebeveyn veya veli izniyle kullanması gerektiği belirtilen bir uyarı da ekledi.


Ayrıca platform, yeni şartlar ile yorumları süresiz olarak kullanma hakkını da kaldırdı. Şirket, hangi durumlarda içeriğin kaldırılması gerekebileceğini net bir şekilde de açıkladı. - İSTANBUL

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 11:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fenerbahçe borsada kazandırdı
Ünal Aysal'ın sahibi olduğu Hotel Les Ottomans'ın satılacağı haberleri yalanlandı Fotomontajla TIME dergisine kendisini kapak yapan ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi istifa etti Güleda, ölmemek için 17 saat mücadele edip 3 kez kaçmaya çalıştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 18:04:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: YouTube 10 Aralık'ta hizmet şartlarını değiştiriyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]