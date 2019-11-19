Son Dakika Haberleri: YouTube 10 Aralık'ta hizmet şartlarını değiştiriyor
Son Dakika Güncel YouTube 10 Aralık'ta hizmet şartlarını değiştiriyor - Son Dakika

YouTube 10 Aralık'ta hizmet şartlarını değiştiriyor

6 saat önce

Dünyanın en büyük video paylaşım sitesi YouTube, hizmet şartlarında yenilik yapacağını her kullanıcısına gönderdiği bir bildirimle duyurdu.

YouTube 10 Aralık'ta hizmet şartlarını değiştiriyor, System.String[]

Dünyanın en büyük video paylaşım sitesi YouTube, hizmet şartlarında yenilik yapacağını her kullanıcısına gönderdiği bir bildirimle duyurdu. Şirket, hizmet şartlarını çok daha okunabilir halde yeniliyor.

Youtube, 10 Aralık'ta Hizmet Şartları'nın değişeceğine dair bir bildirim gönderdi. Yeni şartları YouTube'un bilgilerinizi nasıl kullandığı ya da içeriklerin nasıl kullanıldığı hakkında bir değişiklik içermezken, birkaç politikasını daha anlaşılabilir hale getirdiği belirtildi.

Şirketten yapılan açıklamada; bu şartlar Topluluk Kuralları'nın temelini oluştururken, bu yüzden de 'Şartlar'da açık bir şekilde vurgulandı.

Yaş sınırı

YouTube'un yeni politikaları artık bağlantı sağlanan ülkedeki yaş sınırını da gösterecek. Ayrıca eğer kullanıcı reşit sayılmıyorsa YouTube, Hizmet'i her zaman ebeveyn veya veli izniyle kullanması gerektiği belirtilen bir uyarı da ekledi.

Ayrıca platform, yeni şartlar ile yorumları süresiz olarak kullanma hakkını da kaldırdı. Şirket, hangi durumlarda içeriğin kaldırılması gerekebileceğini net bir şekilde de açıkladı.

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 11:40 Kaynak: İHA
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