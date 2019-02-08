Youtube'dan Gelen Dev Kutuyu Açıyoruz! ????
1 saat önce
Bu videomda Youtube'dan gelen kocaman ve ağır kutuyu beraber açıyoruz ve içerisinde neler olduğuna bakıyoruz.
Bu videomda Youtube
'dan gelen kocaman ve ağır kutuyu beraber açıyoruz ve içerisinde neler olduğuna bakıyoruz. Hediyeleri kazanabilmek için tıklayın: Hediyeleri kazanabilmek için tıklayın: https://mevy.co/2RP1lc2
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 07:30 Kaynak: Youtube
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