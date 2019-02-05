Youtube'a Instagram Tadında 'Keşfet' Özelliği Geliyor

Geçtiğimiz aylarda ilk olarak iOS kullanıcılarıyla test edilen özellik, artık çok daha fazla kullanıcıya ulaşmış durumda. Popüler kanalların dışında, yeni ve kaliteli içerikler üreten kanalların da ön plana çıkarılması amacıyla yeni bir uygulamaya girişilmişti. Bugün gelen habere göre Keşfet özelliği Android kullanıcılarının da bir kısmına sunulmaya başlandı.Yukarıda da görebileceğiniz yeni özellik sayesinde, oldukça kaliteli ve güzel içerikler üretmesine rağmen YouTube çöplüğünden kardelen edasıyla kafasını bir türlü çıkaramayan kanallara gün doğacak. Keşfet'in algoritmasının nasıl olacağı henüz açıklanmadı ancak zaten Trendler sekmesi mevcutken, yine bu kafada bir özellik olmayacağını umuyoruz.Gelelim yeni Keşfet özelliği ile birlikte henüz kanalını büyütemeyenler için gelen en güzel sekmeye: 10K ve altı... Bu sekmede yükselişte olmasına rağmen bir türlü şeytanın bacağını kıramayan kanallara göz atabilecek, dilediklerinize destek olabileceksiniz. Eğer henüz Keşfet sekmesine erişemiyorsanız endişe etmeye gerek yok, çok yakında özellik herkese açılacaktır.