YouTube'a transfer oldu! İşte Rıdvan Dilmen'in yorumculuk yapacağı yeni kanal - Son Dakika
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YouTube'a transfer oldu! İşte Rıdvan Dilmen'in yorumculuk yapacağı yeni kanal

09.08.2023 18:31

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen'in yeni sezondaki kanalı belli oldu. Dilmen, YouTube'da yayın yapan Sports Digitale kanalında program yapacak.

Geçen sezonu Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8.5'ta geçiren ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, yeni sezonda YouTube'da Sports Digitale kanalında boy gösterecek.

YENİ PROGRAMININ ADI "REFERANS"

Sports Digitale sosyal medya hesabı hazırladığı özel bir video ile Rıdvan Dilmen'i duyurdu. Ünlü yorumcu kanalda her salı günü Referans isimli bir program yapacak.

RIDVAN DİLMEN DE YENİ KANALINI DUYURDU

60 yaşındaki Rıdvan Dilmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Her salı, "Referans" programı ile Sports Digitale'de sizlerle olacağım." ifadelerini kullandı.

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Rıdvan Dilmen, Medya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Medya YouTube'a transfer oldu! İşte Rıdvan Dilmen'in yorumculuk yapacağı yeni kanal - Son Dakika


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SON DAKİKA: YouTube'a transfer oldu! İşte Rıdvan Dilmen'in yorumculuk yapacağı yeni kanal - Son Dakika
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