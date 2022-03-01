YouTube, Avrupa'da Rus devlet medyasına bağlı kanalları engelleyecek - Son Dakika
Üye Girişi

YouTube, Avrupa'da Rus devlet medyasına bağlı kanalları engelleyecek

01.03.2022 13:25
YouTube, Avrupa'da Rus devlet medyasına bağlı kanalları engelleyecek

YouTube, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Rus devleti yayın organları Russia Today ve Sputnik'in Avrupa'da yayın yapan YouTube kanallarını bloke etme kararı aldıklarını duyurdu.

Google Avrupa'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, " Ukrayna'da devam eden savaş nedeniyle Avrupa genelinde Russia Today ve Sputnik'e bağlı YouTube kanallarını hemen bloke ediyoruz." denildi.
Paylaşımda, Google'ın hızlı önlem almak için Ukrayna'daki durumu 24 saat izlemeye devam ettiği bildirildi.
Google'ın çatı şirketi Alphabet bünyesindeki video paylaşım sitesi YouTube'un söz konusu kararı, Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın " Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı nedeniyle Rusya'nın devlet medya kuruluşları Russia Today ve Sputnik'e Avrupa Birliği (AB) genelinde erişimi kısıtlayacağı" açıklamasından sonra geldi.
Twitter da Sputnik ve Russia Today'in hesaplarına "Rusya devletine bağlı medya" etiketi getirileceğini ve bu hesapların görünürlüğünü azaltacağını duyurmuştu.

YORUMLAR
500
Rus milyarderlerden tepkiler arka arkaya geliyor! Ukrayna'nın işgali için: Biz bu savaşa karşıyız Rus milyarderlerden tepkiler arka arkaya geliyor! Ukrayna'nın işgali için: Biz bu savaşa karşıyız Rusya Herson'da apartmanı vurdu Rusya Herson'da apartmanı vurdu

Russia Today, Ukrayna, Youtube, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel YouTube, Avrupa'da Rus devlet medyasına bağlı kanalları engelleyecek - Son Dakika


Son Dakika
13:32 Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Amacımıza ulaşana kadar Ukrayna'dayız
13:24 Manzarasına hayran kalıp taşındı! Simge Sağın'ın şu an oturduğu ev 7,5 milyon değerinde
13:11 İstanbul'un enflasyonu yüzde 55,3'e yükseldi
13:08 Lavrov'dan "SSCB" vurgusu: Batı, eski SSCB ülkelerinin topraklarında askeri tesisler kurmaktan vazgeçmeli!
13:02 Zeytinin idam firmanı: Madencilik faaliyetleri için zeytin katliamının önünü açan yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı!
12:56 Küçük oğlunun tedavisi için taşındıkları Bursa'da, büyük oğlunun ölümüne şahit oldu
12:52 Ukrayna Polonya sınırında insanlık dramı! Afrikalı öğrencilere ırkçılık yapıldığı iddia edildi
12:51 Burası Kiev'in çocuk hastanesi: Kanser hastası çocuklar bodrumlarda tedavi görüyor!
12:37 Zelenski'den dünyaya çağrı: 5 günde 56 füze atıldı, Ruslara gökyüzünü kapatın
12:35 Rus milyarderlerden tepkiler arka arkaya geliyor! Ukrayna'nın işgali için: Biz bu savaşa karşıyız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 13:45:09. #1.11#
SON DAKİKA: YouTube, Avrupa'da Rus devlet medyasına bağlı kanalları engelleyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement