YouTube, Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun videolarını 'Covid'le ilgili yanlış bilgi yaymaktan' kaldırdı

Video paylaşım platformu YouTube, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun 15 videosunu, koronavirüsle ilgili yanlış bilgi yaydıkları gerekçesiyle kaldırdı.

YouTube'tan yapılan açıklamada, kararın ideolojik ya da siyasi olmadığı, içeri politikasıyla ilgili olduğu kaydedildi.

Kararla ilgili olarak Brezilya liderinden henüz herhangi bir açıklama gelmedi.

Bolsonaro'nun YouTube kanalında haftalık ulusa sesleniş konuşmaları ve çeşitli konularla ilgili bakanlarıyla yapılan söyleşiler yer alıyor. Kanalın bazı içerikleri canlı yayınlanıyor.

O Globo adlı medya kuruluşunun haberine göre, videolardan birisinde Brezilya'nın eski Sağlık Bakanı Eduardo Pazuello, koronavirüsü Aids ile karşılaştırıyordu.

Pazuello, " HIV de halen devam ediyor. Halen hastalık kapanlar var, çoğu da iyileşiyor ve hayat devam ediyor" diyor.

Başka bir videoda ise Brezilyalı bir doktor, etkisi tartışmalara konu olan hidroksiklorokin ve ivermectin ilaçlarını Covid-19 tedavisi için öneriyor. Brezilya lideri Bolsonaro da hidroksiklorokinin ateşli savunucuları arasındaydı.

YouTube, söz konusu ilaçların etkili bir tedavi yöntemi olarak sunulduğu içeriklere izin vermediğini duyurdu. Öte yandan, maske takmanın virüsü engellemeye yardımcı olmadığını ileri süren videolar da platformdan kaldırılıyor.

Bolsonaro videoları sosyal platformlardan ilk kez kaldırılmıyor. Twitter ve Facebook, geçtiğimiz yıl Brezilya liderinin sosyal mesafe önlemlerine karşı çıktığı ve yüksek vaka sayılarının Brezilya'da toplumsal bağışıklığı sağlayacağını söylediği videoları kaldırmıştı.

Brezilya koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden birisi oldu. Ülkede şimdiye kadar 545 bini aşkın kişi Covid nedeniyle yaşamını yitirdi. Bolsonaro, salgına yaklaşımıyla ilgili olarak uzun süredir eleştirilerin odağında.

Nisan ayında Bolsonaro hükümetinin salgın yönetimi hakkında Kongre bünyesinde bir soruşturma başlatıldı.