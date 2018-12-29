Youtube Büyük Yılbaşı Partisi! ??????
43 dakika önce
Bu sene Youtube Yılbaşı Partisinin düzenlendiği ofimizde hazırlandım, hazırlıklara yardım ettim, sonrasında da diğer Youtuberlarla beraber hep beraber partide eğlendik.
Bu sene Youtube Yılbaşı
Partisinin düzenlendiği ofimizde hazırlandım, hazırlıklara yardım ettim, sonrasında da diğer Youtuberlarla beraber hep beraber partide eğlendik. DJlerimizden, dansçılara herkesin Youtuber olduğu bu partimizi umarım keyifle izlersiniz. Başta DJ'lerimiz Doğuş
Cabakcor, Furkan Çavuş, Orkun Işıtmak, hareketli danslarıyla bizi eğlendiren Çisil Sıkı ve tüm Dans Fabrika ekibine, bizimle beraber eğlenen tüm Youtuber arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 12:34 Kaynak: Youtube
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