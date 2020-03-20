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YouTube, Covid-19 salgının yayılmasının ardından Avrupa'da yayın kalitesini düşürdü
6 saat önce
Online dizi ve film platformu Netflix’in ardından Google şirketi, Avrupa’da video paylaşım platformu YouTube için yayın kalitelerini yüksek çözünürlükten (HD) düşürme kararı aldı.
Online dizi ve film platformu Netflix'in ardından Google şirketi, Avrupa'da video paylaşım platformu YouTube için yayın kalitelerini yüksek çözünürlükten (HD) standarda düşürme kararı aldı.
Google, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun yaptığı çağrı üzerine yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle AB ülkelerinde artan internet kullanımını azaltmak için yayın kalitelerini yüksek çözünürlükten düşürme kararı aldığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 01:43
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