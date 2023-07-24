YouTube'da çocuklara yönelik kanalda tepki çeken görüntüler! Ebeveynler videonun altına Aile Bakanlığı'na etiketledi - Son Dakika
Üye Girişi

YouTube'da çocuklara yönelik kanalda tepki çeken görüntüler! Ebeveynler videonun altına Aile Bakanlığı'na etiketledi

24.07.2023 13:37

YouTube'da çocuklara yönelik içerik üreten Dila Kent, kötü örnek olduğu gerekçesiyle eleştirilerin hedefi oldu. Genç kızların ancak para için yaşça büyük ve şişman erkeklerle beraber olabileceği gibi birçok mesaj veren Kent, sosyal medyada da tepki çekti. Kullanıcılar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın söz konusu kanal için harekete geçmesi gerektiğini ifade etti.

YouTube'da 5 milyon takipçiye sahip çocuklara yönelik videoların paylaşıldığı bir hesap büyük tepki çekti. Dila Kent isimli şahsın çektiği videolarda çocuklara olumsuz örnek teşkil edebilecek noktaların yer alması, sosyal medya kullanıcılarını kızdırdı. Kullanıcılar hesapla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nı harekete geçmeye çağırdı.

VERDİĞİ MESAJLAR TEPKİ ÇEKTİ

Videoları milyonlarca kez izlenen Youtuber Kent, hesabında çizgi karakterler ve animasyon çizimleri ile hayali oyunlar kurup oynuyor. Ancak bu oyunlar içerisinde çocuklara kötü örnek olabilecek bazı mesajlar mevcut. Mesela Kent bir videosunda çizgi karakterlerin üzerlerindeki kıyafetleri silerek çamaşırlı bir şekilde bırakıyor, bir videoda ise merdivenden düşen kadının kurtulabilmesi için tek seçeneğin arkasındaki adamın kucağına kayması gerektiğini dile getiriyor. Kent bir videoda da genç ve güzel bir kadının ancak para için şişman ve büyük biri ile birlikte olabileceğini söylüyor.

BAKANLIĞI ETİKETLEDİLER

Söz konusu durumun gündem olmasının ardından sosyal medyada birçok kullanıcı Aile Bakanlığını etiketleyerek hesap hakkında harekete geçilmesi gerektiğini belirtti.

O yorumlardan bazıları:

YORUMLAR (10)
  • Kara Kartal69: Zaten çocuklar izliyo sorun orda ?? Cevap Yaz 9 1 Yayından Kaldır
  • Hamit Gündoğdu: İzltmeyin kardeşim sorunda olmaz.. 3-4 yaşındaki çocuğun elinde telefon, bilgisayar ebeveyn ilgisiz. Saldık çayıra mevlam kayira çayır için söylenmiştir 2 1 Yayından Kaldır
  • Hamit Gündoğdu: İzlemeyin kardeşim.. benim hiç işim olmaz ve ismini de yeni duydum... Şimdi ne cahil adam diyenleri duyar gibiyim... Çatlayin ben cahilim sizler ise zır cinsinden;)))) Cevap Yaz 18 4 Yayından Kaldır
Tüm yorumlar için tıklayınız
500
Ata Demirer, mal varlığı hakkında konuştu: Emlak alan biri değilim, biz dost alıyoruz Ata Demirer, mal varlığı hakkında konuştu: Emlak alan biri değilim, biz dost alıyoruz

Sosyal Medya, YouTube, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YouTube'da çocuklara yönelik kanalda tepki çeken görüntüler! Ebeveynler videonun altına Aile Bakanlığı'na etiketledi - Son Dakika


Son Dakika
13:56 Son Dakika! İstanbul Esenyurt'ta bir kadını sokak ortasında döverek bayıltan Şeyhmus Dağ tutuklandı
13:52 Son Dakika! İstanbul Esenyurt'ta bir kadını sokak ortasında döverek bayıltan Şeyhmus Dağ tutuklandı
13:43 Resmen sezonu kapattı! Antrenmanda sakatlanan Trabzonspor'un yeni transferi Mislav Orsic, aylarca sahalardan uzak kalacak
13:37 Antrenmanda sakatlanmıştı! Trabzonspor'un yeni transferi Mislav Orsic aylarca sahalarda uzak kalacak
13:34 Gelecek Partisi'nden Kılıçdaroğlu ve Özdağ'a sert tepki: Siyasi ve ahlaki değeri yoktur
13:31 Gelecek Partisi'nden Kılıçdaroğlu-Özdağ protokolüne tepki: Siyasi ve ahlaki değeri yoktur
13:27 Twitter'a girenleri hayrete düşürdü! Artık kuş yerine "X" logosu var
13:23 Twitter'a girenler şaşkına döndü! Artık kuş yerine X logosu var
13:14 Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu! Ya Ludogorets ya da Ljubljana
13:10 Galatasaray, turu geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Ludogorets-Olimpia Ljubljana eşleşmesinin galibiyle oynayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2023 14:18:01. #1.12#
SON DAKİKA: YouTube'da çocuklara yönelik kanalda tepki çeken görüntüler! Ebeveynler videonun altına Aile Bakanlığı'na etiketledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement