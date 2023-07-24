YouTube'da çocuklara yönelik kanalda tepki çeken görüntüler! Ebeveynler videonun altına Aile Bakanlığı'na etiketledi

YouTube'da 5 milyon takipçiye sahip çocuklara yönelik videoların paylaşıldığı bir hesap büyük tepki çekti. Dila Kent isimli şahsın çektiği videolarda çocuklara olumsuz örnek teşkil edebilecek noktaların yer alması, sosyal medya kullanıcılarını kızdırdı. Kullanıcılar hesapla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nı harekete geçmeye çağırdı.

VERDİĞİ MESAJLAR TEPKİ ÇEKTİ

Videoları milyonlarca kez izlenen Youtuber Kent, hesabında çizgi karakterler ve animasyon çizimleri ile hayali oyunlar kurup oynuyor. Ancak bu oyunlar içerisinde çocuklara kötü örnek olabilecek bazı mesajlar mevcut. Mesela Kent bir videosunda çizgi karakterlerin üzerlerindeki kıyafetleri silerek çamaşırlı bir şekilde bırakıyor, bir videoda ise merdivenden düşen kadının kurtulabilmesi için tek seçeneğin arkasındaki adamın kucağına kayması gerektiğini dile getiriyor. Kent bir videoda da genç ve güzel bir kadının ancak para için şişman ve büyük biri ile birlikte olabileceğini söylüyor.

BAKANLIĞI ETİKETLEDİLER

Söz konusu durumun gündem olmasının ardından sosyal medyada birçok kullanıcı Aile Bakanlığını etiketleyerek hesap hakkında harekete geçilmesi gerektiğini belirtti.

O yorumlardan bazıları: