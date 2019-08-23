YouTube'da Hong Kong protestolarıyla ilgili 210 video kanalına engel

SAN Google, video paylaşım sitesi YouTube'da, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde suçluların Çin'e iade tasarısına karşı üç aydır düzenlenen protestolarla ilgili yanlış bilgi yaymaya yönelik koordineli bir çabanın parçası olduğu gerekçesiyle 210 kanalı engellediğini bildirdi.

Google bir blog yazısıyla yaptığı açıklamada, koordineli etki operasyonlarıyla mücadele çabaları çerçevesinde "Hong Kong'da süren protestolarla ilgili video yüklerken bu ağdaki kanalların koordineli şekilde hareket ettiklerinin tespit edilmesi üzerine YouTube'daki 210 kanalı engelledik." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, söz konusu 210 kanalla ilgili tespitin, "Facebook ve Twitter tarafından duyurulan, Çin ile ilgili son gözlem ve eylemlerle tutarlı" olduğu belirtildi.

Diğer yandan koordineli etki operasyonlarıyla ilişkili diğer faaliyetler ve bu hesapların çıkış noktalarını gizlemek için sanal ağlar ve diğer metotlar kullanıldığının belirlendiği kaydedildi.

Twitter ve Facebook'tan Hong Kong operasyonu

Sosyal medya platformları Facebook ve Twitter, hafta başında, Çin'i Hong Kong'da süren protestolar konusunda dezenformasyon yapmakla suçlayarak, yüzlerce hesabı kaldırmış, binlerce hesabı askıya almıştı.

Twitter'dan yapılan açıklamada, 936 hesabın kaldırıldığı belirtilerek, söz konusu dezenformasyon kampanyasının, "Hong Kong'da siyasi anlaşmazlık oluşturmayı" amaçladığı kaydedilmişti.



Açıklamada, konuya ilişkin yapılan soruşturmalarda, kampanyanın Çin hükümeti tarafından desteklendiği yönünde güvenilir kanıtlar elde edildiği aktarılmıştı.



Twitter'ın ardından Facebook da Hong Kong'daki protestoları hedef alan sahte hesap ve sayfaların kaldırıldığını duyurmuştu.

Çin'e iade tasarısı



Hong Kong'da hüküm giyen veya haklarında suç isnadı olan kişilerin Çin'e, Makao Özel İdare Bölgesi'ne ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı, 3 Nisan'da parlamentoya sunulmuştu.



Tasarı, politik suçları kapsam dışında tutuyor ancak 7,4 milyon nüfuslu Hong Kong'da halkın büyük bölümü, insanların Çin'in yargı sistemi altında keyfi gözaltılar, adil olmayan yargı süreçleri ve hatta işkenceye maruz kalacağı kaygısını paylaşıyor.?



Muhalifler yasanın çıkması halinde bunun Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor.