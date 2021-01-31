YouTube'da ocak ayının istatistik şampiyonu Katana oldu
31.01.2021 17:46
Kariyerinin ilk teklisi 'Yağmurun Altında'yı müzikseverlerle buluşturan Rapçi Katana'nın 150 bin TL bütçeli klibi dijital dünyada kendisi ile yarışıyor
Yüksek bütçesiyle pandemi döneminin en iddialı klipleri arasına giren ve ilk günün sonunda YouTube'da 1.5 milyon tekil kullanıcı tarafından izlenen 'Yağmurun Altında' ilk haftanın sonunda 3 milyon barajını da aşarak ocak ayı istatistiklerinde en iyi çıkış yapan müzik projesi olmayı başardı. İki hafta önce yayınlanan klip teaserı da yine aynı platformda yaklaşık 2 milyon tekil kullanıcı tarafından izlenen genç rapçi, iddialı çıkış grafikleriyle müzik dünyasında kalıcı olacağının sinyallerini verdi.
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