Youtube'dan, Christchurch saldırısı raporunun ardından "aşırıcı içerikleri" kaldırmada kararlılık vurgusu - Son Dakika

Youtube'dan, Christchurch saldırısı raporunun ardından "aşırıcı içerikleri" kaldırmada kararlılık vurgusu

11.12.2020 18:01
Youtube'dan, Christchurch saldırısı raporunun ardından

Youtube, Yeni Zelanda'da Christchurch bölgesinde Nur ve Linwood camilerinde Müslümanlara yönelik gerçekleşen terör saldırısıyla ilgili 8 Aralık'ta açıklanan 792 sayfalık Kraliyet Soruşturma Komisyonu raporunda saldırganın, sitenin radikal içeriklerinden etkilendiğinin ortaya çıkması...

Youtube, Yeni Zelanda'da Christchurch bölgesinde Nur ve Linwood camilerinde Müslümanlara yönelik gerçekleşen terör saldırısıyla ilgili 8 Aralık'ta açıklanan 792 sayfalık Kraliyet Soruşturma Komisyonu raporunda saldırganın, sitenin radikal içeriklerinden etkilendiğinin ortaya çıkması sonrasında şiddet barındıran "aşırıcı içerikleri" kaldırmada kararlı olduklarını bildirdi.

Christchurch'te 15 Mart 2019'da ilgili camilerde Müslümanlara yönelik gerçekleşen saldırıya ilişkin Komisyonun raporunda "saldırganın çocukken internete denetimsiz erişiminin bulunduğu, Youtube'da aşırıcı sağcı kanallara abone olduğu ve benzer içeriklere yönelik sitede çok fazla zaman geçirdiği" bulgularının yer almasının ardından Youtube'dan bir sözcü CNBC'ye açıklamalarda bulundu.

Sözcü raporun bulgularını henüz incelemediklerini, bununla birlikte Youtube'un nefret söylemini ve şiddet içeren aşırıcılığı platformdan kaldırma konusunda kararlı olduğunu belirtti.

Raporu detaylı şekilde incelemeyi ve Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern ile çalışmaya devam etmeyi istediklerini belirten Sözcü, "Dünya genelinde hükümetler, sanayi ortakları ve topluluklarla birlikte şiddet içeren aşırıcılığın çevrimiçinde yayılmasıyla mücadelede birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz." ifadesini kulandı.

Terör saldırısıyla ilgili raporda 8 Aralık'ta kamuoyuna açıklanmıştı. Saldırgan Brenton Tarrant'ın sosyal yaşantısında düşük bir profil çizdiği ve planlarından kimseye bahsetmediği vurgulanan raporda, "saldırganın çocukken internete denetimsiz erişiminin bulunduğu, altı veya yedi yaşından itibaren video oyunlarına ilgi duymaya başladığı, genç yaşta ırkçı görüşlerinden annesine söz ettiği ve 14 yaşından itibaren ırkçı içeriklerin yer aldığı 4chan internet forumunu kullanmaya başladığı" ifade edilmişti.

Raporda ülkenin istihbarat ve güvenlik teşkilatlarına yönelik reform önerileri içeren raporda yeni yapılanmada tehdit algısının değişmesi gerektiği belirtilmiş, Müslümanların ülkeye entegrasyonuna katkı sağlanmasına yönelik tavsiyeler de yer almıştı.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart 2019'da cuma namazında otomatik silahlarla terör saldırısı düzenlenmişti.

Saldırılarda 51 kişiyi öldüren, 49 kişiyi yaralayan terörist Brenton Tarrant, ağustos ayında ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

Yeni Zelanda, Christchurch, Youtube, Terör, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Youtube'dan, Christchurch saldırısı raporunun ardından 'aşırıcı içerikleri' kaldırmada kararlılık vurgusu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Balıkesir'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi Hafta sonu kısıtlaması öncesi öncesi İstanbul'da trafik kilitlendi Son iki yılda sadece 15 galibiyet alabilen Türk takımları Avrupa kupalarına direkt katılamayacak Aldatıldığını düşünen koca, karısına ve teyzesinin oğluna kurşun yağdırdı Dünyada bir gün bile geçiremedi, cenazesi de ölümü kadar yürek burktu Kız çocuğunu küpeleri için kaçırmaya çalışan 2 şüpheli, linç edilmekten zor kurtarıldı Av gecesinde feci olay! Geyik sanıp vurdu, yanına gidince oğlunu kanlar içinde buldu Hakan Ural, gündüz kuşağındaki programları eleştiren Defne Samyeli'ye demediğini bırakmadı
Son Dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlama uyarısı: Vatandaşlarımız saat 21.00'den önce evlerinde olacak şekilde hareket etmeli Son Dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlama uyarısı: Vatandaşlarımız saat 21.00'den önce evlerinde olacak şekilde hareket etmeli         
17:57
Akhisar çevre yolu yarın törenle açılacak Akhisar çevre yolu yarın törenle açılacak         
17:24
Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısını yaptıran 4 gönüllüde yüz felci görüldü Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısını yaptıran 4 gönüllüde yüz felci görüldü         
17:12
Avukat kılığına giren şahıs, adliyede bir aileyi dolandırmak isterken yakalandı Avukat kılığına giren şahıs, adliyede bir aileyi dolandırmak isterken yakalandı         
16:59
100 yıl sonra tarih tekerrür etti! Karabağ'da Çanakkale'yi hatırlatan olay 100 yıl sonra tarih tekerrür etti! Karabağ'da Çanakkale'yi hatırlatan olay         
16:50
Koronavirüse karşı dev iş birliği: İngiltere'nin AstraZeneca ve Rusya'nın Sputnik V aşıları birleştiriliyor Koronavirüse karşı dev iş birliği: İngiltere'nin AstraZeneca ve Rusya'nın Sputnik V aşıları birleştiriliyor         
16:07
Zihinsel engelli kız çocuğuna markette cinsel istismar! Sapığın görüntüleri sosyal medyada infial yarattı Zihinsel engelli kız çocuğuna markette cinsel istismar! Sapığın görüntüleri sosyal medyada infial yarattı         
15:30
Son seçim anketinde Demirtaş sürprizi! Parti kurarsa yüzde 7'nin üzerinde oy alıyor Son seçim anketinde Demirtaş sürprizi! Parti kurarsa yüzde 7'nin üzerinde oy alıyor         
14:17
Son Dakika: Yaptırım uygulanacak mı? AB Zirvesi sonrası Merkel ve Macron'dan Türkiye açıklaması Son Dakika: Yaptırım uygulanacak mı? AB Zirvesi sonrası Merkel ve Macron'dan Türkiye açıklaması         
13:34
Avustralya'da uygulanan korona aşısında korkutan sonuç: Deneklerde HIV antikoru tespit edildi Avustralya'da uygulanan korona aşısında korkutan sonuç: Deneklerde HIV antikoru tespit edildi         
12:58
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "14 günlük kısıtlama gelir mi?" sorusuna yanıt: Şu an için öyle bir şey yok         
12:08
Pazarlık masasında yer alacak engelli kadın işçiden asgari ücretlilere mesaj: Bana güvenin Pazarlık masasında yer alacak engelli kadın işçiden asgari ücretlilere mesaj: Bana güvenin         
11:50
Aldatıldığını cinsel içerikli mesajları görünce öğrenip katil olan kocanın ifadesi ortaya çıktı: Eşim beni 'gereksiz' diye kaydetmiş Aldatıldığını cinsel içerikli mesajları görünce öğrenip katil olan kocanın ifadesi ortaya çıktı: Eşim beni 'gereksiz' diye kaydetmiş         
11:50
İzmirli girişimci teması azaltmak için geliştirdiği 'korona kancası'nı 7 ülkeye ihraç etti İzmirli girişimci teması azaltmak için geliştirdiği 'korona kancası'nı 7 ülkeye ihraç etti         
11:43
29 yıldır geçimini 1,5 metrekarelik dükkandan sağlıyor 29 yıldır geçimini 1,5 metrekarelik dükkandan sağlıyor         
08:47
Yasak olmasına karşın yapılan düğüne polis baskını! Gözyaşlarına boğulan gelini arkadaşları teselli etti Yasak olmasına karşın yapılan düğüne polis baskını! Gözyaşlarına boğulan gelini arkadaşları teselli etti         
08:06
Koronavirüsten ölen babası için mevlit okutup yemek verdi, kaymakamlık inceleme başlattı Koronavirüsten ölen babası için mevlit okutup yemek verdi, kaymakamlık inceleme başlattı         
18:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2020 18:16:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Youtube'dan, Christchurch saldırısı raporunun ardından "aşırıcı içerikleri" kaldırmada kararlılık vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei