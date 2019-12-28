Youtube'dan gelen açıklamayla Bitcoin 7,300 doların üzerine çıktı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Youtube'dan gelen açıklamayla Bitcoin 7,300 doların üzerine çıktı - Son Dakika Ekonomi

Youtube'dan gelen açıklamayla Bitcoin 7,300 doların üzerine çıktı

6 saat önce

Sosyal medya şirketi Youtube'un platformunda kripto parayla ilgili içerik barındıran videolara uyguladığı sansürlerinin "hata" olduğunu duyurmasının ardından piyasada izlenen toparlanmaya paralel olarak Bitcoin, 7,337 dolarla 7,300 dolar düzeyinin üzerine yükseldi.

Youtube'dan gelen açıklamayla Bitcoin 7,300 doların üzerine çıktı, System.String[]

Sosyal medya şirketi Youtube'un platformunda kripto parayla ilgili içerik barındıran videolara uyguladığı sansürlerinin "hata" olduğunu duyurmasının ardından piyasada izlenen toparlanmaya paralel olarak Bitcoin, 7,337 dolarla 7,300 dolar düzeyinin üzerine yükseldi.

Youtube'un geçen hafta kripto para birimleri içeriği barındıran bazı videoları "zararlı ve tehlikeli içerik" olarak tanımlayıp platformdan kaldırması sonrası piyasada oluşan düşüşe paralel olarak, QuantumEconomics.io kurucusu ve kripto para birimleri analisti Mati Greenspan'in Youtube'e boykot çağrısının ardından, Ethereum ortak kurucusu Vitalik Buterin de Youtube'a yeni alternatifler bulunması gerektiğini söylemişti.

Gelişmelerin ardından Youtube'dan bir sözcüden yapılan açıklamada, şirketin "yanlış bir karar" verdiği belirtildi:

"Platformumuzdaki büyük video hacmi düşünüldüğünde bazen yanlış kararlar verebiliyoruz. Bir videonun yanlışlıkla platformdan kaldırıldığı konusunda bilgilendirildiğimizde, videonun yeniden yüklenmesi için hızla harekete geçiyoruz."

Bunun yanında sözcü, Youtube'un kripto para birimlerine yönelik politikasını değiştirmediğini ekledi.

Youtube'dan yapılan açıklama sonrası piyasada başlayan hafif artış eğilimine paralel olarak piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 1.67 artışla 7,337 dolara yükseldi ve 133 milyar 2 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 68.6'sını oluşturdu.

Toplam 4,972 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden son 24 saatte 70'i yükseldi ve piyasadaki artışa yüzde 8.54 ile Bitcoin Cash öncülük etti.

En büyük 10'dan da yüzde 1.55 ile yalnızca Tezos düşerken, diğer altcoinlerde izlenen artışa paralel olarak piyasa hacmi son 24 saatte 193 milyar 830 milyon dolar, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 76 milyar 620 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

Bitcoin yüzde 1.67

Ethereum yüzde 1.77

Ripple yüzde 1.51

Tether yüzde 0.17

Bitcoin Cash yüzde 8.54

Litecoin yüzde 5.07

EOS yüzde 3.62

Binance Coin yüzde 2.30

Bitcoin SV yüzde 4.91 artarken

Tezos yüzde 1.59 düştü.


Youtube, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 10:48 Kaynak: DHA
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