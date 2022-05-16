YouTube'dan Spotify'ın hoşuna gitmeyecek karar - Son Dakika
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YouTube'dan Spotify'ın hoşuna gitmeyecek karar

16.05.2022 14:34
YouTube'dan Spotify'ın hoşuna gitmeyecek karar

YouTube uygulamasına eklenen yeni kısayol, müzik videolarının doğrudan YouTube Music platformunda açılmasını sağlayacak.

Google, dijital müzik platformu YouTube Music'in kullanıcı sayısını artırmak için çalışmaya devam ediyor. Son olarak Android kullanıcılarına sunmuş olduğu "İndirilenler" kısayoluyla, indirilen çalma listelerine ulaşmayı pratikleştiren şirket, şimdi de ana YouTube uygulamasından Music'e geçişi kolaylaştırdı.

YouTube ağırlıklı olarak video izlemek için kullanılsa da, platforma sadece müzik dinlemek için uğrayan bir kitle de var. Bu kapsamda YouTube Music uygulamasında, destekleyen müzik videoları yalnızca ses formatında oynatılabiliyor. Google'ın geliştirdiği yeni kısayol, bundan haberdar olmayan kullanıcılara kolaylık sağlayacak.

Bu arada Google, YouTube'un Go uygulamasını kapatıyor!

YouTube uygulamasına 'YouTube Music' kısayolu

Android ve iOS kullanıcıları YouTube'daki müzik videolarının sağ üst köşesindeki yuvarlak simgeye tıklayarak doğrudan YouTube Music uygulamasını açabilecekler. Bununla birlikte videonun alt kısmında "Sadece ses ile mi açmak istiyorsunuz?" uyarısı çıkacak. Aynı şekilde Aç'a dokunarak da şarkıya ulaşılabilecek.

YouTube'dan <a class='keyword-sd' href='/spotify/' title='Spotify'>Spotify</a>'ın hoşuna gitmeyecek karar

Bir videonun sağ üst köşesindeki menü simgesine tıklayıp "Music'le dinleyin" butonuna basarak da müzik direkt olarak uygulamada açılabiliyor. Bu geçiş, YouTube'a eklenen yeni ikonla birlikte daha da kolay hale geldi.

Tabii bu ikon her videoda (örneğin vloglar) gözükmeyecek. Yalnızca ses biçimini destekleyen videolarda olacak. Bunun sebebi ise: YouTube Müzik'te sadece şarkılara yer veriliyor olması. Ayrıca yeni kısayola erişebilmek için uygulamanın Google Play Store veya App Store üzerinden güncellenmesi gerekiyor.

Google'ın 2015 yılında piyasaya sürdüğü YouTube Music platformuna YouTube Premium aboneliğiyle erişilebildiği gibi, bağımsız olarak da abone olunabiliyor. 2019'da Türkiye'de kullanıma açılan hizmetin şu anda dünya genelinde 50 milyondan fazla abonesi var. Ezeli rakibi Spotify Premium'un ise 170 milyondan fazla kullanıcısı mevcut.

Hangi müzik uygulamasını tercih ediyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda veya SDN Forum'da paylaşabilirsiniz.

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Youtube, Spotify, Google, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Shiftdelete

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SON DAKİKA: YouTube'dan Spotify'ın hoşuna gitmeyecek karar - Son Dakika
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