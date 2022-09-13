YouTube, ücretli aboneliği olmayan kullanıcılar için yeni bir reklam modelini kullanıma sundu.
Yapılan son hamleyle beraber video izlemeden önce çıkan 2 reklam, bundan böyle 5 olacak. Bu reklamların süresi 6 saniyeden toplamda 30 saniyeyi bulacak.
Yeni reklam formatı ücretsiz YouTube kullanıcıları üzerinde test edilirken ve Premium aboneler ise bu reklamlardan etkilenmeyecek. Google'ın bu reklam stratejisinin ana amacının ücretsiz kullanıcıları YouTube Premium aboneliğine geçmeye teşvik etmek olduğu konuşuluyor.
Son Dakika › Teknoloji › YouTube'den kullanıcıları çıldırtacak hamle! Artık video öncesi 2 yerine 5 reklam gösterilecek - Son Dakika