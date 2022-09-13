YouTube'den kullanıcıları çıldırtacak hamle! Artık video öncesi 2 yerine 5 reklam gösterilecek - Son Dakika
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YouTube'den kullanıcıları çıldırtacak hamle! Artık video öncesi 2 yerine 5 reklam gösterilecek

13.09.2022 17:55
YouTube'den kullanıcıları çıldırtacak hamle! Artık video öncesi 2 yerine 5 reklam gösterilecek

YouTube, yeni reklam stratejisini uygulamaya koydu. Buna göre video izlemeden önce 2 yerine 5 reklam gösterilecek. Premium abonelik sahibi olmayan kullanıcılar, video oynatılmadan önce 30 saniye boyunca reklam izlemek zorunda kalacak.

YouTube, ücretli aboneliği olmayan kullanıcılar için yeni bir reklam modelini kullanıma sundu.

ÜCRETLİ ABONELİĞİ OLMAYANLAR VİDEO ÖNCESİ 30 SANİYE REKLAM İZLEMEK ZORUNDA KALACAK

Yapılan son hamleyle beraber video izlemeden önce çıkan 2 reklam, bundan böyle 5 olacak. Bu reklamların süresi 6 saniyeden toplamda 30 saniyeyi bulacak.

PREMIUM ABONELERİ ETKİLEMEYECEK

Yeni reklam formatı ücretsiz YouTube kullanıcıları üzerinde test edilirken ve Premium aboneler ise bu reklamlardan etkilenmeyecek. Google'ın bu reklam stratejisinin ana amacının ücretsiz kullanıcıları YouTube Premium aboneliğine geçmeye teşvik etmek olduğu konuşuluyor.

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SON DAKİKA: YouTube'den kullanıcıları çıldırtacak hamle! Artık video öncesi 2 yerine 5 reklam gösterilecek - Son Dakika
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