YouTube duyurdu: Bu kullanıcılar ücretsiz Premium hizmeti alacak! - Son Dakika
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YouTube duyurdu: Bu kullanıcılar ücretsiz Premium hizmeti alacak!

11.06.2022 21:40
YouTube duyurdu: Bu kullanıcılar ücretsiz Premium hizmeti alacak!

Popüler video akış platformu YouTube, sadık kullanıcılarını ödüllendiriyor. Böylece bazı kullanıcılar YouTube Premium ücretsiz hizmet alacak.

Birçok kullanıcının zevkle kullandığı YouTube, reklamlar nedeniyle can sıkıcı hale gelebiliyor. Bu nedenle reklamsız video izlemek için kullanıcılar, YouTube Premium aboneliğini tercih ediyor. Son olarak YouTube, sadık kullanıcılarını ödüllendiriyor. Bu ödülle altı yıldan fazla Premium abonesi kullanıcılar, YouTube Premium ücretsiz hizmetinden yararlanacak.

Ücretsiz hizmet, 2222 gün aboneliğin ardından geldi

YouTube Premium, reklamsız izlemenin yanı sıra çeşitli fayda sağlıyor. Bu sayede çevrim dışı ya da arka planda video oynatabilir ve video indirebilirsiniz. Platformun sadık müşterileri için sunduğu bu ödül, bir kullanıcı tarafından ortaya çıktı. Bu ücretsiz ödül sayesinde kullanıcılar 12 aylık ücretsiz hizmet alacak.

YouTube duyurdu: Bu kullanıcılar ücretsiz Premium hizmeti alacak!

Bir kullanıcı, YouTube Premium'a 2222 gün (3.199.680 dakika) abone olmasının ardından Android için YouTube Music'te bir 'Kutlama Zamanı' istemi aldığını belirtti. Bu istem, 6 yıl 1 aydan fazla zaman içerisinde belirdi. Kullanıcının belirttiğine göre, ekranda hediyeler ve konfeti yağmuruyla tamamlanan bir görüntü ortaya çıkıyor. Ekranda yazanlar ise şu şekilde:

…inanılmaz desteğiniz için teşekkür etmek istiyoruz. Hesabınızda sizin için küçük bir şeyi etkinleştirdik:

YouTube ve YouTube Müzik reklamsız, çevrim dışı ve arka planda. 12 ay ücretsiz. Bu bizden!

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Yıllık Premium planına göre, bu hizmet 169,99 değerinde. Hizmet, arka planda oynatma, çevrim dışı indirme, izleme gibi pek çok özelliği kapsıyor. Aynı zamanda özellikleri denemek için ücretsiz deneme yapmak da mümkün.

Tüm bunlarla birlikte bazı kullanıcılar, abonelerin başlangıç tarihinin Google Play Müzik'e orijinal aboneliği yansıtmadığını belirtti. Bu tarih, sadece YouTube Music'e geçişi yansıtıyor. Bu da ücretli kullanımı yansıtmadığını gösterir. YouTube Premium başlangıç tarihinizi bulmak için yapmanız gerekenler şu şekilde:

Android ya da iOS için YouTube'u açın.

Sonrasında Sağ üst köşede yer alan avatara dokunun.

'Premium avantajlarınız' seçeneğini seçin.

Ardından adınızın altında, 'Üyelikten itibaren' tarihi yer alacak.

Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

Youtube, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YouTube duyurdu: Bu kullanıcılar ücretsiz Premium hizmeti alacak! - Son Dakika

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