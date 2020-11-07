Youtube Ermenistan'a bağış toplayan müzik grubuna arka çıktı - Son Dakika

Youtube Ermenistan'a bağış toplayan müzik grubuna arka çıktı

07.11.2020 15:47
Youtube Ermenistan'a bağış toplayan müzik grubuna arka çıktı, System.String[]

ABD'deki Ermeni –Amerikan müzik grubu System of a Down 15 yıl aradan sonra piyasaya geri döndü.

ABD'deki Ermeni –Amerikan müzik grubu System of a Down 15 yıl aradan sonra piyasaya geri döndü. Müzik grubu klibinde Azerbaycan'daki sivilleri hedef alan Ermenistan'a bağış  toplamak içi çağrıda bulunurken, Yotube da videonun yayınlanmasına sessiz kaldı.

Sosyal medya platformu Facebook ve Twitter'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim sürecindeki tweetlerinin neredeyse yarısını sansürledi. Sosyal medya platformlarının çifte standart uygulamalarına Youtube da katıldı.Youtube, Ermenistan'ın 27 Eylül'den bu yana Azerbaycan'daki sivillere yönelik soykırımına arka çıktı.

15 YIL SONRA PROVOKASYON İÇİN DÖNÜŞ YAPTI

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 1994 yılında kurulan Ermeni –Amerikan müzik grubu "System of a Down" 15 yıl aradan sonra piyasaya dönme kararı aldı. Müzik grubunun ilk icraatı ise, Azerbaycan tarafından hezimete uğrayan Ermenistan ordusu için bağış toplamak oldu.  Müzik grubu 27 Eylül'den bu yana Azerbaycan'daki sivilleri hedef alan Ermenistan'ı haklı gösterme çabası için klip çıkardı.Klipte işgal altındaki Dağlık Karabağ'da cephede olan Ermenistan askerlerinin görüntülerine de yer verildi.

MÜZİK GRUBU ERMENİSTAN İÇİN BAĞIŞ TOPLIYOR

Kliplerini YouTube üzerinden yayınlayan grup, "Yıllar sonra 2 yeni şarkı yayınladık. Şarkılarımızda Karabağ ve Ermenistan'dan bahsettik. Destek bekliyoruz.Yardımlar Karabağ ve Ermenistan'daki ihtiyaç sahipleri ve askerler için kullanılacak" ifadeleri yer aldı. Müzik grubu ayrıca, şarkıların indirilmesini de 'hayır işi' olarak nitelendirildi.

YOUTUBE'TAN ÇİFTE STANDART

YouTube'un bağış kampanyası başlatan müzik grubuna tüm dünyanın tanık olduğu Ermenistan'ın Azerbaycan'daki sivillere yönelik saldırılarına rağmen sessiz kaldı.


Amerika Birleşik Devletleri, Ermenistan, Ermeni, Müzik, Dünya, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Youtube Ermenistan'a bağış toplayan müzik grubuna arka çıktı - Son Dakika Dünya


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