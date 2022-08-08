Sedat Peker'in kızlarıyla vakit geçirdiği anları eşi Özge Peker paylaştı - Son Dakika
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Sedat Peker'in kızlarıyla vakit geçirdiği anları eşi Özge Peker paylaştı

08.08.2022 20:54

Organize suç örgütü lideri suçlamasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker, YouTube hesabından yayınladığı videoların ardından son dönemde sessizliğe bürünmüştü. Sedat Peker'in kızlarıyla vakit geçirdiği anları eşi Özge Peker paylaştı.

Organize suç örgütü lideri suçlamasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker, son olarak başka bir hesap üzerinden yeni iddialar dile getirmesinin ardından bir kez daha suskunluğa gömüldü. Peker'e ait videoları ise eşi paylaşıyor.

"BENDEN ZOR PARA ALAMAZSINIZ"

Özge Peker son olarak Sedat Peker'in, kızlarıyla beraber vakit geçirdiği bir video yayınladı. Yayınlanan videoda, kendisinden para isteyen kızlarına Peker, "Benden zorla para alamazsınız. Benden öpücükle para alırsınız. Tehditle para vermem ben" diye konuştu.

"ŞİMDİ PARAYI VERİRİM"

Kızlarının kendisini öpmesinden sonra Peker, "Tamam şimdi parayı veririm. Ne kadar istiyorsunuz?" dedi.

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Sedat Peker, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sedat Peker'in kızlarıyla vakit geçirdiği anları eşi Özge Peker paylaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sedat Peker'in kızlarıyla vakit geçirdiği anları eşi Özge Peker paylaştı - Son Dakika
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