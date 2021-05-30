YouTube hesabından yayınladığı videolarla tartışma yaratan Sedat Peker, mekan değişikliğine gitti - Son Dakika

Kendisine yönelik operasyonlar sonrasında YouTube üzerinden bir video serisi yayımlayama başlayan Sedat Peker, 'Fırtınalarla Büyüyen Fidanlar Rüzgarlarla Yıkılmazlar' başlıklı 8. videosunu sabah saatlerinde yayınladı.

YANI BAŞINDAKİ DÜNYA DİKKAT ÇEKTİ

Videosunda pek çok iddiada bulunan Peker'in masasında bulunan tespih, pusula, dünya ve dünyanın üzerindeki zülfikarlı kolye dikkat çekti. Bu defa beyaz tahtanın üzeri boş iken, tahtanın altındaki Mario Puzo'nun Aile kitabı dikkat çekti.

GEÇEN HAFTA MEKAN DEĞİŞTİRECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Peker, geçen hafta yayınladığı videosunda tekrardan bir yer değişikliğine gitmeydi düşündüğünü söylemişti.