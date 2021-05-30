Kendisine yönelik operasyonlar sonrasında YouTube üzerinden bir video serisi yayımlayama başlayan Sedat Peker, 'Fırtınalarla Büyüyen Fidanlar Rüzgarlarla Yıkılmazlar' başlıklı 8. videosunu sabah saatlerinde yayınladı.
Videosunda pek çok iddiada bulunan Peker'in masasında bulunan tespih, pusula, dünya ve dünyanın üzerindeki zülfikarlı kolye dikkat çekti. Bu defa beyaz tahtanın üzeri boş iken, tahtanın altındaki Mario Puzo'nun Aile kitabı dikkat çekti.
Peker, geçen hafta yayınladığı videosunda tekrardan bir yer değişikliğine gitmeydi düşündüğünü söylemişti.
Son Dakika › Güncel › YouTube hesabından yayınladığı videolarla tartışma yaratan Sedat Peker, mekan değişikliğine gitti - Son Dakika