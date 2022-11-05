Youtube'a yeni özellik geliyor! Artık canlı yayında konuk alınabilecek - Son Dakika
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Youtube'a yeni özellik geliyor! Artık canlı yayında konuk alınabilecek

05.11.2022 13:43

YouTube, içerik oluşturucuların canlı yayına misafir davet etmelerine olanak tanıyan "Go Live Together" özelliğini açıkladı. Yeni özellik ile ortak yayın yapılabilecek. Sadece telefondan kullanılabilecek ortak yayın sırasında reklam da paylaşılacak.

Video Akış platformu YouTube, Creator Insider kanalında ve bir blog gönderisinde"Birlikte Canlı Yayına Geçin" özelliğini duyurdu. Yeni gelen bu özellik içerik üreticilerinin bir konuğunu canlı yayına davet ederek misafiri ile ortak yayın yapabilmesine olanak tanıyacak.

Bu özellik, YouTube'un masaüstü sürümünde kullanılamayacağından, içerik oluşturucular şu anlık sadece telefon aracılığıyla yayın yapabilecekler. İki kişinin canlı yayın yapabildiği Ortak yayın seçeneği başlangıçta yalnızca belirli bir grup içerik oluşturucunun kullanımına sunulacak. Ancak en az 50 abonesi olan tüm kanallar bir kaç hafta içinde yeni getirilecek özellikten yararlanabilecek.

Youtube'da konuklu canlı yayın dönemi!

Blog yazısında paylaşılanlara göre, içerik üreticileri"Bir yayıncıyı davet et" seçeneğini seçerek canlı yayına davet etmek için konuk belirleyebilecek ve misafir davete tıkladıktan sonra bekleme odasına gönderilecek. Her iki kişi de hazır olduğunda kanal sahibi tarafından "Canlı Yayına Geç" seçeneği seçilerek ortak yayın başlatılabilecek. Ortak yayın akışları yapılırken bu yanının başlangıcına, ortasına ve yayının sonunda gösterilen reklamlarda bulunacak.

Ayrıca şirket, içerikten ev sahibi kanalın sorumlu olacağını ve bu ortak yayındaki tüm konukların ve içeriğin topluluk kuralları, telif hakkı politikası ve diğer tüm geçerli politikalar dahil olmak üzere tüm YouTube şartlarına uymasını gerektiğini bildirdi.

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Youtube, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Youtube'a yeni özellik geliyor! Artık canlı yayında konuk alınabilecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Youtube'a yeni özellik geliyor! Artık canlı yayında konuk alınabilecek - Son Dakika
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