Youtube içerik üreticilerine daha fazla para kazandıracak! - Son Dakika
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Youtube içerik üreticilerine daha fazla para kazandıracak!

18.05.2022 22:36
Youtube içerik üreticilerine daha fazla para kazandıracak!

Youtube içerik üreticilerine daha fazla para kazandıracağı "Yönlendirmeler" özelliğini tanıttıı. İşte detayları..

Dijital video platformu Youtube, Music platformunun kullanıcı sayısını artırmak için çalışmalarına devam ettiği geçtiğimiz günlerde ortaya çıktı. Popüler platform, ana uygulaması üzerinden Music platformuna geçişi kolaylaştırdı. Ancak bu sefer yayınladığı güncelleme, içerik üreticilerini yakından ilgilendiriyor! İşte detayları…

Youtube içerik üreticilerine daha fazla para kazanmalarını sağlayacak yeni araçlar getiriyor!

Geçtiğimiz yıl YouTube, izleyicilerin doğrudan bir canlı yayından ürün satın almalarına imkan tanıyan özelliği kullanıma sundu. Yıllık Brandcast etkinliğinde, içerik oluşturucuların iki kanalda canlı alışveriş akışlarını birlikte barındırmasına izin vererek bu özelliği bir adım daha ileri taşımış olacak. Yeni özelliği olan "Yönlendirmeler" ile karşımıza çıkan popüler platform, içerik üreticilerinin daha fazla para kazanmalarına olanak sağlayacak.

YouTube'dan Spotify'ın hoşuna gitmeyecek karar

YouTube bu yeni özelliğini tanıtırken içerik üreticilerine ve markalara, alıcı kitlesiyle daha anlamlı bir bağ kurabileceklerini iddia etti. İki kanalın canlı yayın yapmasına ve birlikte ev sahipliği yapmasına izin vererek "topluluklarını tek bir canlı alışveriş akışında birleştirmelerine olanak sağlanacağı" söylendi.

Bir diğer gelen yenilik arasında ise  içerik oluşturucuların kanallarında canlı bir alışveriş canlı yayını başlatarak yönlendirme yapmalarına olanak sağlayacak. Yeni özelliklerin şu an itibariyle ülkemizde bu özelliklerin ne zaman geleceği ile ilgili kesin bir bilgi yok. Ancak önümüzdeki bu ay içerisinde YouTube Abonelik sisteminin ülkemize gelmesi bekleniyor.

Premium abonelikler Twitch platformunun vazgeçilmez özellikleri biri haline gelmişti. Youtube yeni geliştirdiği abonelik sistemi henüz Beta sürümünde ancak, ABD ve Birleşik Krallık'da aktif hale getirildi. Twitch canlı yayın platformlarından en büyüğü olsa da birkaç yüksek profilli yayıncı Youtube Gaming'e geçiş yaptı.

YouTube tarafından içerik üreticilerine sunulan bu ayrıcalıkla ilgili siz ne düşünüyorsunuz? TikTok'da gördüğümüz manzaralarla YouTube'da karşılaşır mıyız? Bu konuyla ilgili düşüncelerinizi Yorumlar kısmında bekliyoruz.

Youtube içerik üreticilerine daha fazla para kazandıracak!

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

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