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YouTube kanalı KHK TV'ye erişim engeli getirildi
6 saat önce
Genel Yayın Yönetmenliğini KHK ile ihraç edilen Prof. Haluk Savaş'ın yaptığı ve çalışanlarının tamamının gönüllü olduğu YouTube kanalı KHK TV'ye erişim engeli getirildi
Kanun Hükmünde Kararname ile mesleklerinden ihraç edilenler tarafından kurulan ve özellikle KHK'lı hikayelerine yer veren YouTube kanalına erişim Türkiye'de engellendi.
TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Üyesi, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda erişim engelinin mahkeme kararı olmadan alındığını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 01:49
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