YouTube kanalı KHK TV'ye erişim engeli getirildi - Son Dakika
Son Dakika Dünya YouTube kanalı KHK TV'ye erişim engeli getirildi - Son Dakika Dünya

YouTube kanalı KHK TV'ye erişim engeli getirildi

6 saat önce

Genel Yayın Yönetmenliğini KHK ile ihraç edilen Prof. Haluk Savaş'ın yaptığı ve çalışanlarının tamamının gönüllü olduğu YouTube kanalı KHK TV'ye erişim engeli getirildi

YouTube kanalı KHK TV'ye erişim engeli getirildi, System.String[]

Kanun Hükmünde Kararname ile mesleklerinden ihraç edilenler tarafından kurulan ve özellikle KHK'lı hikayelerine yer veren YouTube kanalına erişim Türkiye'de engellendi.


TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Üyesi, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda erişim engelinin mahkeme kararı olmadan alındığını duyurdu.

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Türkiye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 01:49 
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