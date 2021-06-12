Üye Girişi
''YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Birini öldürdükten sonraki 3. gün'' sözleriyle başladı, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı - Son Dakika

''YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Birini öldürdükten sonraki 3. gün'' sözleriyle başladı, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı

12.06.2021 12:05
''YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Birini öldürdükten sonraki 3. gün'' sözleriyle başladı, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı, System.String[]

ABD'de 16 yaşındaki kız, 18 yaşındaki arkadaşıyla birlikte babasını bıçaklayarak öldürdü. Babasının cansız bedenini testereyle parçalara ayıran cani evlat, korkunç cinayet sonrası bir video paylaştı. Suç ortağı arkadaşıyla birlikte kamera karşısına geçen genç kızın ''YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Birini öldürdükten sonraki üçüncü gün...'' diyerek başladığı videoda zaman zaman kahkahalar attığı da görülüyor.

ABD'de yaşanan vahşi cinayet ve sonrasında ortaya çıkan video görüntüleri tüm dünyayı şoke etti. New York Post'ta yer alan bir habere göre 18 yaşındaki Aaron Guerrero ve 16 yaşındaki sevgilisi Sierra Halseth, ailelerinin artık birbirlerini görmemeleri gerektiği söyledikten sonra korkunç planlarını hayata geçirerek kızın babasını öldürüp parçalara ayırdı. İki arkadaş iddiaya göre olaydan 3 gün sonra cinayet işlemekle ilgili şaka yaptıkları sapkın bir video kaydetti.

VİDEO CİNAYETTEN SONRA BULUNDU

18 yaşındaki Aaron Guerrero ve 16 yaşındaki Sierra Halseth'in video kaydı, ikili Nisan ayında Sierra'nın babası Daniel Halseth'i Las Vegas'taki evinde bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklandıktan sonra bulundu.

Las Vegas Review Journal'ın haberine göre, Bölge Başsavcı Yardımcısı Christopher Hamner, ofisinin Guerrero için ölüm cezası isteyip istemeyeceğini düşündüğünü söyledi. Halseth'in yaşı onu ölüm cezasından muaf tutuyor.

''BİRİNİ ÖLDÜRDÜKTEN SONRAKİ 3.GÜN''

Guerrero videoda, ikisi de kameraya üç parmağını gösterirken, "YouTube Kanalımıza tekrar hoş geldiniz: Birini öldürdükten sonraki 3. Gün" derken görülüyor. Halseth, gülünç bir surat yapmadan önce, "Aman! Bunu sakın kayda koyma" diyor. Guerrero daha sonra, Halseth'in başını ellerinin arasına alırken "Buna değdi" diye konuşuyor.

''YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Birini öldürdükten sonraki 3. gün'' sözleriyle başladı, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı

RAHATSIZ EDİCİ KAHKAHA ATIYORLAR

Videoda, Guerrero ve Halseth dışarıda bir çadırın içinde uyku tulumu gibi görünen bir şeyin üzerinde yatarken görülüyor. Guerrero daha sonra Halseth'in yüzünü iki kez okşuyor ve onu boğuyormuş gibi yapıyor. Guerrero, video sona ermeden önce ikisi de birbirine sevgiyle sarılırken rahatsız edici bir kahkaha sesi çıkarıyor. Klip, Daniel'in yanmış cesedinin yakılmış evinde bulunmasından altı gün sonra Utah, Salt Lake City'de gençleri tutuklayan polisler tarafından ortaya çıkarıldı.

CESEDİ TESTEREYLE PARÇALADILAR

Polisler, gençlerin cinayeti örtbas etmek için yangın çıkardığına ve kurbanın cesedini parçalamak için elektrikli testere ve daire testere kullandığına inanıyor. Videonun tam olarak ne zaman çekildiği veya herhangi bir sosyal medyada paylaşılıp paylaşılmadığı henüz açıklanmadı.

Las Vegas Review Journal'ın haberine göre, Bölge Başsavcı Yardımcısı Christopher Hamner, ofisinin Guerrero için ölüm cezası isteyip istemeyeceğini düşündüğünü söyledi. Halseth'in yaşı onu ölüm cezasından muaf tutuyor.

''YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Birini öldürdükten sonraki 3. gün'' sözleriyle başladı, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı

ANNENİN KAYIP İHBARIYLA BULUNDU

KVVU-TV'nin bildirdiğine göre, Las Vegas polisi Daniel Halseth'in cesedini, 9 Nisan'da annesinin yetkililere oğlundan iki gündür haber alamadığını söyledikten sonra buldu. Guerrero'nun ailesi olay yerini araştıran polislere soruşturma başladıktan sadece birkaç saat sonra başvurarak, kendilerinin de onu aradığını ve Halseth'in kızıyla kaçmış olabileceğini düşündüklerini söyledi.

TESTERE SATIN ALDIKLARI ORTAYA ÇIKTI

Review Journal'ın haberine göre Guerrero, daha sonra evde bulunan testere ve eldivenleri satın alırken güvenlik kamerası videolarında görüldü. Polis KVVU-TV'ye verdiği demeçte, bir Winco marketinden alınan güvenlik kamerası görüntülerinin Sierra Halseth'in iki galon çamaşır suyu ve bir galon portakal suyu aldığını gösterdiğini söyledi. ATM güvenlik kamerası ayrıca babasının banka kartlarını kullandığını gösteriyor.

Halseth ve Guerrero cinayet, cinayet için komplo kurmak, kundakçılık, kredi kartı dolandırıcılığı ve soygun gibi suçlamalarla karşı karşıya. Utah'tan Las Vegas'a iade edildiler ve Pazartesi günü mahkemeye çıkacaklar.

''YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Birini öldürdükten sonraki 3. gün'' sözleriyle başladı, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı

Cinayet, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa ''YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Birini öldürdükten sonraki 3. gün'' sözleriyle başladı, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Murat Dalkılıç, kendisiyle ilgili soruya cevap vermeyen Merve Boluğur'a karşılık verdi 11:40 Murat Dalkılıç, kendisiyle ilgili soruya cevap vermeyen Merve Boluğur'a karşılık verdi Beşiktaş, golcü oyuncu Tammy Abraham için Chelsea'ye resmi teklif yaptı 11:08 Beşiktaş, golcü oyuncu Tammy Abraham için Chelsea'ye resmi teklif yaptı Henüz 24 yaşındaydı! En büyük tutkusu Songül öğretmeni hayattan kopardı 10:50 Henüz 24 yaşındaydı! En büyük tutkusu Songül öğretmeni hayattan kopardı
Yerli otomobilde heyecanlı bekleyiş sürüyor! İşte fabrikanın son hali 10:46 Yerli otomobilde heyecanlı bekleyiş sürüyor! İşte fabrikanın son hali İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu: 1,5 ay içinde İstanbul'un tamamını aşılarız 09:50 İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu: 1,5 ay içinde İstanbul'un tamamını aşılarız Bitlis'te 35 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi 09:49 Bitlis'te 35 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Rektörün kızı doktora sınavını kazanamayınca üniversitede ortalık karıştı 09:45 Rektörün kızı doktora sınavını kazanamayınca üniversitede ortalık karıştı Sosyetik güzel Eda Taşpınar çıplak pozuyla ortalığı kasıp kavurdu 00:40 Sosyetik güzel Eda Taşpınar çıplak pozuyla ortalığı kasıp kavurdu

Son Dakika Haberleri
18:19 Sergen Yalçın arkadaş kurbanı oluyordu! Şezlongda uzanan başarılı hoca büyük kazanın eşiğinden döndü
18:03 Tarsus Belediyesi, 15 ton karpuzu halka ücretsiz dağıttı
17:46 Assan Gıda satıldı! Türkiye'nin en büyük ketçap ve mayonez üreticisini, ABD'li Kraft Heinz satın aldı
17:44 İtalya maçı öncesi Türk taraftarlar, Roma sokaklarını tezahüratlar ve marşlarla inletti
17:34 Yalan beyanın suç olduğunu öğrendi! CHP'li eski başkanın tanığı ifadesini değiştirdi
17:27 Oyun dünyasında panik! EA Sports hacker saldırısına uğradı, FIFA 2021'in kaynak kodları çalındı
17:25 Belçika'nın EURO 2020 primi dudak uçuklattı! Şampiyonluk olursa tüm takıma 435'er bin euro dağıtılacak
17:08 At golünü Ay-Yıldızım coştur bizi! İşte Milli Takımımız'ın sahaya çıkması beklenenen ilk 11'i
16:53 Annelerimiz haklıymış! Bu gıdalarda böcek var
16:42 Hindistan'da ilginç düğün! Sosyalizm'in düğününe ağabeyleri Komünizm ve Leninizm de katılıyor
Bu fotoğraf maçın önüne geçti! Bıyık ve fesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti Bu fotoğraf maçın önüne geçti! Bıyık ve fesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti         
11:42
"Abdullah Gül'ün danışmanıyım" diyen Reşit Aydın istifa metni yayınladı, iddiaları yenilir yutulur cinsten değil         
11:22
3. kez kansere yakalanan şarkıcı Gülay, ameliyata girmeden önce vasiyetini hazırlattı 3. kez kansere yakalanan şarkıcı Gülay, ameliyata girmeden önce vasiyetini hazırlattı         
10:54
Kendisine tecavüz eden eniştesini öldüren kadını, teyzesinin ifadesi kurtardı: Zorla ilişkiye girip görüntülerini çekmiş Kendisine tecavüz eden eniştesini öldüren kadını, teyzesinin ifadesi kurtardı: Zorla ilişkiye girip görüntülerini çekmiş         
10:47
Can Yaman ve sevgilisi tribünde Türkiye-İtalya karşılaşmasını izledi! Maç sonu yıkılan oyuncu yüzünü maskeyle gizledi Can Yaman ve sevgilisi tribünde Türkiye-İtalya karşılaşmasını izledi! Maç sonu yıkılan oyuncu yüzünü maskeyle gizledi         
10:28
1984 model otomobili iş yerinin çatısına koydu! Gören dönüp bir daha bakıyor 1984 model otomobili iş yerinin çatısına koydu! Gören dönüp bir daha bakıyor         
09:50
Tatil sezonunu açan Birkan Sokullu ve sevgilisi birbirini öpücüklere boğdu Tatil sezonunu açan Birkan Sokullu ve sevgilisi birbirini öpücüklere boğdu         
09:46
Hakem, Zeki Çelik'in pozisyonuna neden penaltı vermedi? Olayın perde arkasında yeni kural var Hakem, Zeki Çelik'in pozisyonuna neden penaltı vermedi? Olayın perde arkasında yeni kural var         
08:58
İtalya-Türkiye maçını anlatan Erdoğan Arıkan ve Levent Özçelik'e tepki yağdı İtalya-Türkiye maçını anlatan Erdoğan Arıkan ve Levent Özçelik'e tepki yağdı         
00:11
Dardanel'den Milli Takım için tepki çeken reklam sloganı! Paylaşım apar topar silindi Dardanel'den Milli Takım için tepki çeken reklam sloganı! Paylaşım apar topar silindi         
22:30
Kaza yapan sürücüden pes dedirten sözler: Her zaman alkollü yola çıkıyorum Kaza yapan sürücüden pes dedirten sözler: Her zaman alkollü yola çıkıyorum         
21:20
Bergen'i öldüren Halis Serbest'ten Bergen filmine tepki: İznim olmadan çekemezler Bergen'i öldüren Halis Serbest'ten Bergen filmine tepki: İznim olmadan çekemezler         
20:22
Çukur'un yerine geliyor! Üç Kuruş dizisinin başrolü Uraz Kaygılaroğlu oldu Çukur'un yerine geliyor! Üç Kuruş dizisinin başrolü Uraz Kaygılaroğlu oldu         
20:06
Asgari ücretle çalışıyorlardı, patron oldular! Girişimcilerin bu yılki ciro hedefi milyon TL Asgari ücretle çalışıyorlardı, patron oldular! Girişimcilerin bu yılki ciro hedefi milyon TL         
17:23
Ağrı kesici ve ateş düşürücüydü! Paranox isimli ilaç piyasadan toplatılıyor Ağrı kesici ve ateş düşürücüydü! Paranox isimli ilaç piyasadan toplatılıyor         
16:00
Vatandaş şikayet edince Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanını çağırarak söz aldı Vatandaş şikayet edince Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanını çağırarak söz aldı         
14:21
Karaburun Belediyesi, SİT alanına inşaat yaptıkları iddiasıyla Çukur'un oyuncularından şikayetçi oldu! Aras Bulut İynemli'den jet açıklama geldi Karaburun Belediyesi, SİT alanına inşaat yaptıkları iddiasıyla Çukur'un oyuncularından şikayetçi oldu! Aras Bulut İynemli'den jet açıklama geldi         
14:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2021 12:21:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ''YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Birini öldürdükten sonraki 3. gün'' sözleriyle başladı, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement