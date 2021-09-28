Youtube kanalına kurdeleli açılış - Son Dakika

Youtube kanalına kurdeleli açılış

Arkadaşları takı yerine sosyal medyaların logolarını taktı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir kişi, sosyal medya kanalının açılışını kurdele keserek yaptı.

Açılışa katılan Youtuber'un arkadaşlar, sosyal medyaların logolarını hediye etti.

Kahramanmaraş'ta çeşitli programlarda sunuculukyapan Erhan Ersavaş, kentin tanıtımına katkı sunmak için Youtube kanalı açtı. Açılış etkinliğini bir düğün salonunda düzenleyen Ersavaş, bilgisayarının üzerine bıraktığı kurdeleyi keserek açılışı gerçekleştirdi. Youtube sayfasının açılışı sonrası arkadaşlarının tebriklerini kabul eden Ersavaş'a, sosyal medyaların logoları hediye edildi.

Daha önce dünyada böyle bir açılışın olmadığını ve ilk defa kendisinin yaptığını söyleyen Ersavaş, farklı içerikleri izleyiciye ulaştırmayı hedeflediğini ifade etti. Ersavaş, "İlk defa bir sosyal medya platformunun açılışını gerçekleştirdik. Arkadaşlarım da bana sürpriz yaptı ve sosyal medyanın takılarını taktılar. Türk adetlerinde kurdele kesmek meşhurdur bir açılış yapıldığında. Bende bugün kanalımın açılışında onlarla birlikte kurdelemi kestim. Sayfamda kentimizin en ilginç projelerini paylaşacağım" dedi.

Ersavaş, Youtube kanalının açılışının ardından ilk abonelerini de almaya başladı.