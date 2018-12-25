Son Dakika Haberleri: Youtube Kanalları Kapanıyor! Şaka Değil!

Youtube Kanalları Kapanıyor! Şaka Değil!

1 saat önce

Youtube seosu Susan Wojcicki tarafından yapılan açıklama, Avrupa parlamentosu youtube telif yasalarında değişikliğe giderek tüm youtube kanallarını kapatmaya yol açan bir karar aldı.

Youtube seosu Susan Wojcicki tarafından yapılan açıklama, Avrupa parlamentosu youtube telif yasalarında değişikliğe giderek tüm youtube kanallarını kapatmaya yol açan bir karar aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 07:10 Kaynak: Youtube

Youtube, Genel
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