Youtube Kanalları Kapanıyor! Şaka Değil!
1 saat önce
Youtube seosu Susan Wojcicki tarafından yapılan açıklama, Avrupa parlamentosu youtube telif yasalarında değişikliğe giderek tüm youtube kanallarını kapatmaya yol açan bir karar aldı.
Youtube
seosu Susan Wojcicki tarafından yapılan açıklama, Avrupa
parlamentosu youtube telif yasalarında değişikliğe giderek tüm youtube kanallarını kapatmaya yol açan bir karar aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 07:10 Kaynak: Youtube
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