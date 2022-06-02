YouTube mobil uygulaması için beklenen güncelleme geldi - Son Dakika
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YouTube mobil uygulaması için beklenen güncelleme geldi

02.06.2022 14:38
YouTube mobil uygulaması için beklenen güncelleme geldi

YouTube, Android ve iOS uygulamalarında TV kullanıcıları için ekran yansıtma özelliğini iyileştirecek yeni güncelleme yayınladı.

YouTube, uzun süredir akıllı televizyonlar için uygulama geliştiriyor, ancak henüz kullanıcı deneyimi konusunda beklentileri karşılayamıyor. YouTube, hem iOS hem de Android için telefonunu TV'ye yansıtarak kullananlara yeni bir güncelleme yayınladı.

YouTube iOS ve Android uygulamalarında TV uyumluluğu arttı

Geçtiğimiz haftalarda YouTube, yorumlar kısmında köklü değişiklik yaptı. Yorum panelini sağa taşıyan şirket, kullanıcı deneyimini artırmak için çalışmalarına devam ediyor.

YouTube yorumlarında köklü yenilik: Yeri değişiyor

YouTube Tasarım Başkanı Brynn Evans, "Artık telefonunuz TV ile senkronize edilecek, böylece izlediğiniz videoya telefonunuz üzerinden müdahale edebileceksiniz. Siz büyük ekranda izlerken video açıklamalarını okumak, yorum bırakmak, videoyu bir arkadaşınızla paylaşmak, bir Super Chat göndererek veya üye olarak favori içerik oluşturucularınızı desteklemek eskisinden daha kolay olacak." ifadelerine yer verdi.

YouTube mobil uygulaması için beklenen güncelleme geldi

Mobil kullanıcılara daha fazla önem vereceklerinin altını çizen Google, hedeflerini daha da ileriye taşıyacaklarını açıkladı. YouTube kullanıcıları, yakında daha fazla yeniliğe kavuşacak.

İnsanların yüzde 80'inin TV'de YouTube kullanırken ikinci bir cihaz ile daha ilgilendiği ortaya çıktı. Şirket, bu konuda farklı çalışmalar ile kullanıcılara yenilik sunacaklarını duyurdu. Görünüşe göre YouTube, TV uygulamasına odaklanmak yerine akıllı telefonlar ile büyük ekran uyumluluğu için yenilikçi yaklaşımlar benimseyecek.

Siz yayınlanan güncelleme hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında ve SDN Forum'da paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

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